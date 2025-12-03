冬日限定！台中后里落羽松披彩衣 網美拍照秘境報你知

后里環保公園落羽松變色，洋溢蕭瑟氛圍。（記者張軒哲攝）

今日氣溫驟降，各縣市著名落羽松林逐漸變色，吸引遊客拍美照。台中市梨山高山落羽松林披上彩衣，平地后里環保公園、泰安社區、麗寶賽車旅店旁的落羽松大道陸續變色，紅褐色的落羽松洋溢北國蕭瑟氛圍，吸引遊客暢遊后里倘佯落羽松林，拍照打卡。

武陵與福壽山農場露營區周邊落羽松11月陸續轉紅，吸引遊客上山，本月平地落羽松接力登場，后里區、外埔區土城里、石岡區九房厝的挑物古道、新社區雙翠水庫皆有落羽松林，紅褐色的落羽松相當吸睛，其中以后里區落羽松林最具知名度，吸引遊客拍美照。

后里環保公園歲末繁花盛開，尤其公園附設「孩籽世界遊戲場」10月甫開放使用，斥資1494萬元打造的遊戲場，吸引親子遊客，也順道拍攝一旁的落羽松美景。

麗寶樂園渡假區落羽松美景綿延一公里長，今日明顯降溫，約有4成轉紅，落羽松身上彷彿披上橘紅外衣，展現不同其他季節之美，麗寶落羽松大道免費開放，另一端是以紅、白、黑為主色的旅店建物，最尾段還可看到天空之夢摩天輪，免費的網美景點，每日皆吸引不少遊覽車團客一睹美景，也成為許多當地民眾晨運散步的固定路線。

麗寶樂園渡假區表示，落羽松大道除了拍照外，還可以野餐並與毛小孩同遊，但也請遊客發揮公德心，垃圾請帶走，以及隨手清理狗便，共同維護美麗環境。

落羽松冬日美景。（記者張軒哲攝）

