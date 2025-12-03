修好一天又爆！銅鑼中平大橋再現水瀑 台水急奔現場處理

苗栗縣鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平及公館鄉自來水的直徑40公分管線，過中平大橋管線，今（3）天近午再度爆管，台水公司已派員趕赴了解處理。（圖由徐裕逢提供）

苗栗縣鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平及公館鄉自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋段的管線突然破管，自來水有如噴泉狂瀉，台灣自來水公司調度，控制影響4戶停水，昨天派員搶修完成，未料，今（3）天近午再度爆管，台水公司已派員趕赴了解處理。

銅鑼鄉民代表徐裕逢於1日下午3點多，開車路過中平大橋，發現橋邊噴出大量水花，他下車查看，發現為台水公司直徑40公分的過橋管破裂，趕緊通報台水。

因該管線為鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平村及公館鄉自來水的主幹管，台水緊急調配中興工業區內的淨水廠支援供水，降低用戶影響，限縮為橋邊銅鑼鄉朝陽村4戶人家停水，並於昨天派員搶修完成，不料，今天近午再度爆管。

徐裕逢說，他上午11點多接獲民眾反映，指中平大橋下方瑞興街出現積水，他前往查看，發現道路滿是積水；他第一時間向台水反映，台水回覆是昨天管線修復通水後，怕管內水壓過大有進行放水減壓所流放。

但徐裕逢說，他準備離去時，抬頭往橋上看，發現管線接縫又噴出水花，只是沒有1日般量大，他再度通報，台水表示會再派員了解處理。

自來水從管線噴出，於橋下形成水瀑。（圖由徐裕逢提供）

中平大橋下方瑞興街出現積水。（圖由徐裕逢提供）

