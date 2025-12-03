桃園內壢焚化爐游泳池前定寧路無處停車 將增劃汽機車格

「桃園市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心」位於中壢區定寧路上。（記者周敏鴻攝）

「桃園市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心」位於中壢區定寧路上，有游泳池、韻律教室、桌球與籃球場等，是居民運動的好去處，張姓市民反映，定寧路僅中心前方路段禁止停車，盼盡快改善；桃園市議員葉明月上午邀集活動中心人員會勘後，決議增設汽車與機車停車格。

張姓市民反映，11月初他開車到活動中心游泳，將轎車停放在活動中心前方的定寧路上，游泳結束後，發現轎車因違停被舉發；周邊沒有收費停車場，定寧路多數路段都有一側劃設汽車停車格，僅活動中心前方路段，考量鄰近內定國小正門，才未劃設停車格，讓居民很困擾。

葉明月今邀集活動中心人員、中壢警分局等相關單位會勘，市議員魏筠服務處也派員前來關心，葉明月說，經協調後，內定國小校方同意中心前方路段增設7個汽車停車格，待中壢產業園區服務中心核定後編列預算，估計明年農曆年前後可完工。

另，活動中心前方路段的人行道，將在不影響行人的前提下，劃設機車停車格，方便居民前往活動中心運動時停放機車，未來機車格的維護工作，將由活動中心認養。

「桃園市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心」的前方定寧路將劃設汽車停車格。（記者周敏鴻攝）

桃園市議員葉明月（中）會勘定寧路劃設汽機車停車格的可行性。（記者周敏鴻攝）

