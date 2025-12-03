台南烏樹林大火延燒迄今 農民向市府提三大訴求

民眾黨立委陳昭姿等人召開台南後壁風災廢棄物悶燒，要求釐清真相並究責記者會。（記者王藝菘攝）

丹娜絲風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作為災後廢棄物暫置場，上月21日發生火災，燃燒13天仍未撲滅。民眾黨立委陳昭姿今偕同當地農民召開記者會，並向台南市政府提出三大訴求，包含停止將任何廢棄物運入烏樹林營區、於明年2月底前完成全部清運完畢、市府公開說明堆置、進料、管理失當的責任與改善計畫，並主動與居民進行後續協調。

陳昭姿指出，她今年8月為張先生等多位農民召開記者會，因為他們的耕種農地鄰近國防部土地，卻因堆置巨量風災廢棄物，沒有防塵網與灑水，每天臭味粉塵飄過來，令他們無法耕種，非常痛苦；10月她又協助與國防部、環境部協調，要求除應做好防塵防污，12月後就不能再運進廢棄物。

陳昭姿續指，非常不幸地，11月21日發生火災卻悶燒至今未滅，今天特再召開記者會，要求國防部收回土地，台南市環保局公布失火原因並追究失火責任及賠償農民損失。

農民張令騰表示，11月21日烏樹林廢棄物暫置場發生大火，火勢延燒多日，嚴重影響周邊農地與住戶安全，他們身為鄰近營區的農地主與居民，對此事件的發生深感憤怒與無奈。台南市政府早在今年7月將廢棄物堆置於營區時，他們就多次向市府反映「臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道」等問題，並要求停止進料與改善作業環境。

張令騰說，在陳昭姿委員多次協調下，市府曾承諾於明年5月底前清運完畢；然而，如今一場大火燒掉超過一半的堆置量，凸顯整體管理失當。更令居民無法接受的是，丹娜絲颱風後的廢棄物大量運進兵營區，農民從未獲得任何通知；火災發生後，相關單位也未到場慰問或關心附近農地主與居民的受損狀況。

張令騰批評，在火災發生後的10天內，看到的只有官員與民代輪番到現場拍照、接受媒體採訪、做表面功夫，卻無人真正面對居民的生存權問題。

張令騰強調，烏樹林居民與農民長期默默承受污染、風險與不便，這次事件不僅是管理疏失，更是公部門對地方居民信任的再次傷害，呼籲台南市政府正視問題、立即行動，不要再讓居民承受不必要的恐懼與損失。

