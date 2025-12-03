南市下水污泥轉化營建材料再利用 解決污泥去化難題

南市利用下水污泥產出的摻配再生粒料，圖中方塊試體為5公分立方大小，成為管線開挖回填的最佳材料。（南市水利局提供）

台南市繼焚化底渣成功循環應用多年後，目前更將觸角延伸至「下水污泥」領域。南市水利局表示，南市領先全國設立「仁德下水污泥再利用廠」示範驗證廠，已成功突破技術，將廢棄物轉化為有價值的營建材料「控制性低強度回填材料（CLSM）」摻配料及景觀粒料，不僅解決了污泥去化的環境難題，更降低廢棄物清運的高昂預算，讓資源得以永續再利用。

南市水利局表示，傳統上被視為棘手廢棄物的下水污泥，其處理與清運成本高昂，且佔用大量掩埋空間。南市於仁德水資源回收中心設置了全國首座「下水污泥再利用示範驗證廠」，目前已成功燒結成為「景觀粒料」再利用產品，為了更進步驗證多元化的再利用技術，現正積極進行各項試驗，目標將處理後的污泥穩定轉化為CLSM的摻配料。

請繼續往下閱讀...

水利局表示，CLSM具有高流動性與自充填特性，是管線開挖回填的最佳材料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題。這項技術的突破，不僅解決了污泥去化的環境難題，更將廢棄物轉化為有價值的營建資源，預估能大幅降低廢棄物清運的高昂預算，同時提升公共工程品質，減少後續維護成本。

水利局說，今年是南市將下水污泥轉化為營建材料的第一年，目前產出數量相對較少，在試驗成功後，產量將會再增加，未來足以提供水利局在南市工程所需的摻配料，達到自給自足，資源再利用的目標，並樹立了成功的循環經濟典範。

南市水利局使用下水污泥「景觀粒料」再利用產品進行實地驗證。（南市水利局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法