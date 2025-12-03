70歲長者須換照？彰化監理站澄清假消息 新制明年5月上路

最近網路受傳70歲長者須換照，監理站澄清說明年5月才上路。（圖由監理站提供）

最近網路出現「明年元旦起高齡換照下修到70歲，趁今年底前趕快去換駕照可用到75歲」傳言，讓不少高齡長輩看得霧煞煞，公路局彰化監理站今天（3日）指出，明年（2026年）5月起，年滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需要換照，不會提前要求換照。

近年來高齡駕駛者重大車禍事件頻傳，引發社會關注，最近網路社群流傳一項訊息稱「明年1月1日起駕照有效期改成70歲」，並呼籲高齡駕駛人趁現在到年底前趕緊去換新駕照，就可以適用舊法到75歲。彰化監理站對此指出，新制為2026年5月起實施，未屆齡駕駛人不得提早換發；且根據現行規定，一般駕照本來就可以用到75歲，不須多此一舉更換。

監理站表示，目前的高齡換照規定，是針對年滿75歲以上的駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，可申請換發3年有效駕照，未來新制75歲以上長者則維持每3年換照制度，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練及危險感知體驗。

監理站再次提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。所以明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。

高齡者換照年齡成為熱門議題。（圖由監理站提供）

