    首頁 > 生活

    台9線馬太鞍溪鋼便橋進度超前 明年1月底通車

    2025/12/03 12:29 記者王錦義／花蓮報導
    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，預計明年1月底前搶通鋼便橋為目標。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，預計明年1月底前搶通鋼便橋為目標。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋遭923堰塞湖洪水沖斷，交通部除興建溪底涵管便道在10月搶通，另外也同步進行鋼構便橋、永久橋的工程三管齊下，公路局東區養護工程分局今指出，馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7%，若工程順利，明年1月底前搶通鋼便橋為目標。

    公路局東工分局指出，昨（2）日夜間交通部政務次長陳彥伯率公路局總工程司陳進發、東分局長林文雄到工地現場親送肉粽、刈包、麵包及飲料宵夜，慰勞現場搶修團隊工班人員，日夜積極施工。陳彥伯除感謝第一線工程人員及施工廠商努力與付出，於11月29日搶通便道，期許公路人共同持續努力完成後續階段工作，用路安全得以再提升，讓恢復在地民眾正常生活的目標再往前邁進。

    公路局花蓮工務段指出，在交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段協調施工廠商，積極增加人力、機具同步投入施工，目前施工進度已超前；馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度預定41%，目前實際48%，鋼便橋需立柱72墩，已完成53.5墩。河床上僅餘位高灘地1.5墩未打設；立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨，同步進行既有路面銜接段及路面工程。

    花蓮工務段指出，前受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲及數次河水暴漲，造成水路劇烈改變，影響工程位河床上的鋼立柱工作面施工，臨時水路改道的土石堤也數度遭沖毀，在公路單位建立預警機制下，均能先行完成人員、機具安全撤離，仍影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天。

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，交通部政務次長陳彥伯到現場關心。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，交通部政務次長陳彥伯到現場關心。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，交通部政務次長陳彥伯到現場關心。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，交通部政務次長陳彥伯到現場關心。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，預計明年1月底前搶通鋼便橋為目標。（公路局提供）

    台九線馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度已超前，預計明年1月底前搶通鋼便橋為目標。（公路局提供）

    熱門推播