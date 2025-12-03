沒看錯！超過1000個漫威公仔捐彰化家扶中心義賣 大手筆捐贈者曝光

彰化家扶中心今年的愛心園遊會將有超過1000個漫威公仔參加義賣。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心愛心園遊會將於12月21日登場，今年將有超過1000個漫威公仔進行義賣，最低價只要100元，這些公仔全部來自一人捐贈，捐贈者是彰化眼科名醫陳永樺，都是陳永樺兒子收藏，全數捐出義賣，希望能幫助家扶兒！

彰化家扶中心表示，陳永樺醫師捐出兒子收藏的公仔，裝滿了兩輛廂型車才載完，仔細清點發現數量超過1000個，大多數都是漫威公仔，為了方便義賣，原則上每盒售價訂為100元、200元，讓喜歡的人都可以買得起，皆大歡喜，而陳永樺醫師也加碼捐了2萬元給家扶。

彰化家扶中心指出，今年愛心園遊會將有140攤，地點仍在彰化師大寶山校區，園遊券已在彰化家扶中心各服務處都可以買得到，也有許多愛心人士認購園遊券要給全縣1100戶的家扶戶，園遊會希望能夠募集到500萬元，目前園遊券、捐款等收入約為305萬元，現場將有愛心鑼的安排，希望能在最後階段衝刺到募款目標。

為了讓園遊會能夠減塑，彰化家扶中心將鼓勵家扶戶自備環保袋來參加園遊會，才不會滿手都是塑膠袋，而彰化家扶中心去年首度募集的環保袋，因為還有不少的存貨數量，今年將優先使用庫存環保袋，等到全數用完後，如有需要再進行公開募集。

彰化名醫陳永樺捐贈的漫威公仔，裝滿了兩輛廂型車。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心愛心園遊會今年有大量的漫威公仔加入義賣，起跳價為100元。（彰化家扶中心提供）

