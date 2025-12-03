為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    錄取台大遭冒名「放棄報到」 台大：報到已採多重方式驗證

    2025/12/03 11:38 記者楊綿傑／台北報導
    對有學生遭冒用身分放棄報到，台大表示已精進機制，採多重認證機制才能完成程序。（資料照）

    國立暨南國際大學陳姓學生今年考上台灣大學光電所，網路完成報到後卻又被改成「放棄報到」，警方追查出是同學冒用身分資料登入更改。陳生事後已先獲得台大許可入學；校方今天回應，歷年來未曾發生類似事件，已精進報到須以多重方式認證，維護學生權益。

    陳生今年3月下旬獲台大錄取，並上網完成報到手續，還找好想加入的實驗室，但6月時卻發現被「放棄報到」，他立刻報案處理。當時外界一度出現各種揣測，也質疑校方是否遭到駭客入侵，但台大當時強調排除駭客入侵，也讓陳生先入校就讀，視調查結果再做處理。

    經警方調查，鎖定是陳生的駱姓同學所為，透過偷拍陳生的身分證資料，再進入系統變更報到紀錄，不過後續雙方已經達成和解，並履行條件完畢，駱姓同學獲得緩起訴處分1年，且須上法治教育課程。

    台大表示，事發後校方以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學。

    台大指出，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，而經查台大歷年招生，除此案外從未發生類似事件。然經內部討論精進，現各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

