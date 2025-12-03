桃園捷運綠線延伸大溪老街 可行性研究提前送進交通部

桃市府規劃桃園捷運綠線延伸至大溪老街，紓解大溪老街長久以來交通壅塞及停車位不足問題。（資料照）

桃市府規劃桃園捷運綠線延伸至大溪老街，市長張善政今（3）日於市政會議表示，綠線延伸大溪可行性研究原本預計今年底送審，市府已於11月28日提前送至交通部，接續會全力向中央爭取，希望加速審查，讓工程更快邁入下一階段，而市府也將舉辦2場地方說明會，讓關心大溪交通的居民都充分了解。

綠線為桃市府自辦的第1條捷運，串聯大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，預計明年第1階段從機場捷運坑口站通車至G11藝文特區站，2028年再通車至G08景福宮站，2030年主線全線通車，市府另規劃綠線延伸中壢、大溪，其中，綠線延伸大溪原規劃自G01站沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站，全長約4.33公里，沿線設置3站並採高架，後調整路線從大溪埔頂轉運站再向東南延伸至大溪老街，總長度拉長至7.8公里，全線共有5座車站，並採中運量營運，估計總工程經費也提高至418億元。

張善政表示，綠線延伸大溪調整路線後將跨越大漢溪，有相當工程技術上的挑戰，而原本預計年底送審的資料，市府已於11月28日提前將延伸大溪老街新方案可行性研究送至交通部，這段期間市府持續依照交通部的意見調整方案、補充資料，感謝捷工局同仁日以繼夜地投入，讓進度大幅提前，接下來會全力向中央爭取，希望加速審查，早日送行政院核定，同時要求捷工局善盡溝通原則，到地方召開說明會。

張善政表示，調整延伸方案對大溪發展是非常重要的一步，除涵蓋大溪行政園區、大溪國中、至善高中、埔頂轉運站等重要交通節點，完工後可從大溪搭乘捷運直通桃園、中壢市區或轉往台北，同時紓解大溪老街觀光長年壅塞、停車位不足等問題。

捷工局表示，綠線延伸大溪老街進度，目前已將可行性研究送至交通部審議，預計明年到2027年進行綜合規劃環境影響評估，2027年到2029年用地取得、基本設計及細部設計，2029年起進入施工階段，預計2034年完工通車。

