    首頁 > 生活

    宜蘭阿嬤獨力養8孫 天冷缺衣社福伸援手

    2025/12/03 11:19 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣府社會處今年與中華道家人文協會合作，為弱勢家庭提供送暖衣服務，提供弱勢家戶每人2500元、每戶最高1萬元的購衣金額。（宜蘭縣政府社會處提供）

    宜蘭縣府社會處今年與中華道家人文協會合作，為弱勢家庭提供送暖衣服務，提供弱勢家戶每人2500元、每戶最高1萬元的購衣金額。（宜蘭縣政府社會處提供）

    宜蘭賴姓阿嬤家庭遭逢變故，獨力扶養8名孫子，年紀最小還在襁褓中，近期因氣溫驟降，1家9口缺乏保暖冬衣，經宜蘭縣政府社會處媒合，中華道家人文協會邀請全家人到服飾店免費挑暖衣，讓阿嬤當場淚崩「孩子可以不用怕冷了！」

    宜蘭縣府社會處今年與中華道家人文協會合作，為弱勢家庭提供送暖衣服務，弱勢家戶每人2500元、每戶最高1萬元的購衣金額，並包下宜蘭市友愛NET服飾店，讓監護人或家長能夠安心帶著孩子從容挑選衣物。

    宜縣社會處表示，今年共有100人次參與親子冬衣送暖活動，購物過程除增進親子互動，更於現場準備全家福照片製作、棉被與披薩等物資，讓家庭不僅獲得實質援助，也能帶回滿滿的甜美與溫馨回憶。

    受惠之一的賴姓阿嬤，獨自扶養8名孫子，每天從早忙到晚，還要準備三餐、整理家務與照料孩子，最大孫子12歲，最小未滿1歲，龐大的照顧量與生活開銷，讓她生活充滿挑戰。

    她說，只要孩子肯上學、乖乖長大，再累都值得，感謝縣府與社福中心社工協助，讓孩子們能有更多保暖衣物替換，不僅減輕家庭經濟負擔，也在寒冬增添濃厚的社會溫情。

