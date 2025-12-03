為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    耶誕、跨年近 台中行道樹12月至3/15免費掛燈飾「點亮台中」

    2025/12/03 11:09 記者蘇孟娟／台中報導
    台中行道樹12月起3個月免費懸掛燈飾，打造節慶城市。（圖：市府提供）

    為迎接即將到來的耶誕節、新年、春節及元宵燈會，台中市政府宣布12月起至明年3月15日止，開放市區行道樹免費懸掛節慶燈飾，免收2000元使用規費，開放民眾與商家共同布置城市，點亮台中年節氛圍，期盼透過公私協力打造更具魅力的節慶城市景觀。

    建設局長陳大田表示，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，申請行道樹懸掛燈飾須繳納每株5000元保證金及2000元使用規費，為營造台中夜間景觀意象與節慶氛圍，自今年12月1日起至明年3月15日止，經審核通過者將免收使用規費，但仍需繳納每株5000元保證金；懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請。

    民眾可上建設局官網下載「行道樹懸掛燈飾申請表」，並向建設局提出懸掛申請。

    建設局提醒，懸掛燈飾需使用低耗能且具安全認證之產品，並確保不損害樹木、不影響車流視線，不得使用明火或高熱設備，以確保安全無虞；為協助民眾安心參與，建設局也公布燈飾懸掛指引，包括固定方式、用電規範及不得妨礙行車與行人視線等注意事項，市府並將派員巡查，共同維護公共安全。

