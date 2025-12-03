為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    種薑業者分批申請開發3.5公頃山坡地 台東縣府：輔導優先再執法

    2025/12/03 11:16 記者黃明堂／台東報導
    台東縣卑南鄉山區由業者整地種薑。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣卑南鄉山區由業者整地種薑。（記者黃明堂翻攝）

    今年10月間台東縣卑南鄉發現大面積整地，造成地表嚴重裸露情形，經縣府農業處查證，李姓業者向多名地主承租多筆土地準備種植生薑，疑似以分批申請之手法規避提送「水土保持計畫書」，經農業處空拍機判釋由原核定0.5公頃之範圍擴增至3.5公頃，縣府表示將以「柔性輔導優先、不聽勸再執法」的方式辦理。

    縣政府表示，凡涉山坡地農作整坡案件，先由「台東縣水土保持技術服務團」免費提供法規與技術諮詢、協助盤點工項與申請路徑；如經勸導仍規避審查、分割申請而同步施工、或未依核定內容施作，即依法辦理裁處與管制措施，絕不寬貸。

    縣府農業處指出，農業部已於今年9月9日修正「水土保持計畫審核監督辦法」，將簡易申報書之「農業整坡」規模上限由2公頃下修為1公頃。為配合修法內容並杜絕不肖業者試圖以不同申請人及申請時間送件，以規劃罰則，縣政府將就毗鄰地案件依水土保持計畫審核監督辦法第17條規定啟動合併審查，從整體區域檢核挖填量、排水系統動線、邊坡穩定與土砂容量，並要求設置緩衝綠帶與分期分區施工，落實源頭控管。

    農業處進一步說明，為提升透明與效率，水土保持申請案件除書面審查外，將搭配施工查核與無人機空拍，即時掌握現況與進度。對於未依核定內容施作或未經許可擅自施工者，將依水土保持法規定處6萬至30萬元罰鍰，並可命其停工、限期改正，情節重大者並得沒入設施及使用機具；若致生水土流失或危及公共安全，將依刑事規定移送司法偵辦。

    台東縣卑南鄉山區由業者化整為零整地3.5公頃準備種薑。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣卑南鄉山區由業者化整為零整地3.5公頃準備種薑。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播