種薑業者分批申請開發3.5公頃山坡地 台東縣府：輔導優先再執法

台東縣卑南鄉山區由業者整地種薑。（記者黃明堂翻攝）

今年10月間台東縣卑南鄉發現大面積整地，造成地表嚴重裸露情形，經縣府農業處查證，李姓業者向多名地主承租多筆土地準備種植生薑，疑似以分批申請之手法規避提送「水土保持計畫書」，經農業處空拍機判釋由原核定0.5公頃之範圍擴增至3.5公頃，縣府表示將以「柔性輔導優先、不聽勸再執法」的方式辦理。

縣政府表示，凡涉山坡地農作整坡案件，先由「台東縣水土保持技術服務團」免費提供法規與技術諮詢、協助盤點工項與申請路徑；如經勸導仍規避審查、分割申請而同步施工、或未依核定內容施作，即依法辦理裁處與管制措施，絕不寬貸。

縣府農業處指出，農業部已於今年9月9日修正「水土保持計畫審核監督辦法」，將簡易申報書之「農業整坡」規模上限由2公頃下修為1公頃。為配合修法內容並杜絕不肖業者試圖以不同申請人及申請時間送件，以規劃罰則，縣政府將就毗鄰地案件依水土保持計畫審核監督辦法第17條規定啟動合併審查，從整體區域檢核挖填量、排水系統動線、邊坡穩定與土砂容量，並要求設置緩衝綠帶與分期分區施工，落實源頭控管。

農業處進一步說明，為提升透明與效率，水土保持申請案件除書面審查外，將搭配施工查核與無人機空拍，即時掌握現況與進度。對於未依核定內容施作或未經許可擅自施工者，將依水土保持法規定處6萬至30萬元罰鍰，並可命其停工、限期改正，情節重大者並得沒入設施及使用機具；若致生水土流失或危及公共安全，將依刑事規定移送司法偵辦。

台東縣卑南鄉山區由業者化整為零整地3.5公頃準備種薑。（記者黃明堂翻攝）

