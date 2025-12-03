為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遊蕩動物治理失衡 民團籲「生態熱區保護」納動保法

    2025/12/03 10:50 記者吳柏軒／台北報導
    生態保育團體3日赴立法院外疾呼，應將「生態熱區」保護納入「動保法」，避免石虎、草鴞、穿山甲被攻擊與干擾。（記者吳柏軒攝）

    生態保育團體3日赴立法院外疾呼，應將「生態熱區」保護納入「動保法」，避免石虎、草鴞、穿山甲被攻擊與干擾。（記者吳柏軒攝）

    人類棄養與治理失衡，導致遊蕩動物與野生動物、人類安全等諸多衝突，農業部統計，全台至少14萬隻遊蕩犬，遊蕩貓更難估算，立法院近日審查「動物保護法」，民團今（3日）疾呼將「生態熱區」保護納入動保法，避免石虎、草鴞、穿山甲被攻擊與干擾；同時收容所人道安樂也要重啟，避免動物長期折磨。

    為野生動物而走行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣爬行類動物保育協會等生態保育團體集結，今赴立法院外倡議要求停止倉促審議「動保法」，指出目前修法版本幾乎全面迴避「遊蕩動物管理」議題，疾呼「修法要完整、衝突要面對」。

    蠻野心足表示，動保法至今仍未真正回應遊蕩動物與野生動物衝突日益加劇的治理現場，遊蕩動物也造成交通事故、追咬民眾、畜牧動物損失，呼籲應全面結構調整，不要「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

    爬行類動保協會也表示，生態熱點目前沒有法源，無法禁止餵養遊蕩動物的行為，而動保法修法機會不多，呼籲將生態熱點納入，保護穿山甲、山羌、白鼻心、石虎、草鴞等野生動物。

    立法委員張雅琳也表示，統計有3千起車禍肇因是遊蕩犬貓，過去也有高雄老翁在海邊游泳遭遊蕩犬攻擊不幸死亡，狂犬病疫情鄉鎮也增加，獸醫師壓力也到極限崩潰，但餵食流浪貓狗的人只要說不是飼主，法務部見解就無法可罰，動保法須全面檢視。

    為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸還指出，公立的動物收容所應維持「收容－照護－送養」的健康周轉，但資源有限、收容飽和，多縣市收容量早已超標，甚至達150％以上，許多收容動物面臨痛苦與長期折磨，人道安樂是國際動物福利體系必要工具，缺乏這項制度工具，善意將轉化為更大的動物苦難。

    立委陳培瑜則說，認同各團體意見，並提醒，除了動保法應全面盤點修法，「野生動物保育法」、「漁業法」、「畜牧法｣等也可一併修法，補好所有漏網，照顧遊蕩動物、保護野生動物及經濟動物，與人身安全。

