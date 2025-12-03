為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    往返台東台11、197線注意 12/7週日自行車公路賽交管

    2025/12/03 11:06 記者劉人瑋／台東報導
    警方公布3處交管區域。（警方提供）

    

    2025戀戀197東海岸自行車公路賽暨全民單車快樂逍遙遊活動將於12月7日（星期日）登場，本次活動路線沿著壯麗的台東海岸線延伸，台東縣警察局屆時將於台11線、台11乙線、197縣道、卑南堤防及卑南圳水利公園周邊道路實施局部交通管制，提醒用路人減速慢行並配合員警與交管人員指揮，共同維護活動安全。

    本次賽事共分為130公里的車隊菁英組與市民競賽組，以及100公里之挑戰組等3組。菁英組車速較快，台東縣警察局將派遣警力協助前導清道及重要路口交通管制。各組皆以卑南圳水利公園為起點，行經卑南堤防、台東大橋及台11線，其中菁英組與競賽組（130公里）於三仙橋北端折返，挑戰組（100公里）則於八邊橋頭折返，沿台11線原路返回，續行台11乙線後進入197縣道。計時終點設於52.5K處，選手通過計時終點後將持續沿197縣道至利吉部落（左轉環山路），最後經利吉大橋回到卑南圳水利公園。

    交通警察隊隊長吳昇忠表示，為因應活動大量車流與不同組別的騎乘速度差異，警方已針對沿線路口完成交通管制規劃，並協調主辦單位增派交管人力與完備指示標誌，強化騎士與一般車輛的分流措施。請民眾行經賽事路線時減速慢行，注意自行車動態，並配合現場交管人員之指揮；另呼籲參賽選手遵循路線標示及交通管制，共同營造安全順暢的騎乘與通行環境。

    

    

    

    

