為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中層水氣通過各地易有雨！ 越晚越冷 低溫剩14度

    2025/12/03 10:34 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    越晚越冷！中央氣象署預報，今天起受到東北季風增強影響，加上華南雲系中層水氣通過，今天各地易有雨、中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，且越晚越冷，今晚到明天清晨是這波東北季風最冷的時刻。

    氣象署預報員蔡伊其表示，今天起受到這波東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其它地區早晚涼，特別是基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

    蔡伊其說，今天越晚越冷，預測西半部、東北部僅剩下14度到16度，花東地區約18度，另外要特別留意沿海空曠地區和近山區的地方，溫度還會再低一到兩度。

    蔡伊其說，今天晚上起中層水氣會逐漸減少，降雨會稍緩，明天仍受到東北季風影響，但降雨就沒有像今天這麼明顯，剩下基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區亦有零星短暫雨。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    各地天氣注視事項。（氣象署提供）

    各地天氣注視事項。（氣象署提供）

    各地天氣注視事項。（氣象署提供）

    各地天氣注視事項。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播