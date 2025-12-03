中層水氣通過各地易有雨！ 越晚越冷 低溫剩14度

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

越晚越冷！中央氣象署預報，今天起受到東北季風增強影響，加上華南雲系中層水氣通過，今天各地易有雨、中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，且越晚越冷，今晚到明天清晨是這波東北季風最冷的時刻。

氣象署預報員蔡伊其表示，今天起受到這波東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其它地區早晚涼，特別是基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

蔡伊其說，今天越晚越冷，預測西半部、東北部僅剩下14度到16度，花東地區約18度，另外要特別留意沿海空曠地區和近山區的地方，溫度還會再低一到兩度。

蔡伊其說，今天晚上起中層水氣會逐漸減少，降雨會稍緩，明天仍受到東北季風影響，但降雨就沒有像今天這麼明顯，剩下基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區亦有零星短暫雨。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

各地天氣注視事項。（氣象署提供）

