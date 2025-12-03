為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水停水逾6萬戶損害賠償 侯友宜要求廠商1對1協調

    2025/12/03 10:38 記者賴筱桐／新北報導
    針對淡水大規模停水影響民生，新北市長侯友宜表示，將要求廠商一對一協調啟動賠償，也建議台水增設備援管線。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府施作的淡北道路工程11月27日不慎挖破地下自來水管線，造成淡水區約6.6萬戶停水多日，嚴重影響民生，至今仍有部分住戶尚未復水，民怨不斷。新北市長侯友宜今天表示，已開設專責窗口並受理線上申請，因每件個案狀況不一樣，他要求廠商一對一協調，包含商家營業損失，如果大家不滿意，市府也可以代位求償。

    對於淡水大規模停水，侯友宜今天在市政會議後受訪指出，事發後立即派員到現場搶修，因為管線埋在地下9公尺，施工遭遇挑戰，修復時間比較久，他已責成淡水區公所設立窗口，受理民眾陳情，也開放線上申請，每個個案的狀況不一樣，他要求廠商一對一去協調，進行個案賠償。

    至於商家營業損失，侯友宜說，已要求廠商跟商家協調，啟動一對一賠償，如果大家不滿意的話，市府也可以代位求償。

    針對市議員陳偉杰擬提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，侯回應，現階段主要是快速啟動賠償方案。

    侯友宜表示，淡北道路施工過程中，只有1條主要的輸水幹管，如果損壞時，備援幹管沒有辦法啟用，就會造成停水的嚴重狀況，建議台水在淡北道路配置另1條輸水幹管。除此之外，在管線末端的高地地區，往往需要2、3天才能把水注滿，表示淡海新市鎮在開發過程中，配水池只有3.5萬噸確實不夠用，希望未來增設5萬噸配水池，就像林口區當時設置5萬噸配水池，才能解決管線末端的配水問題，新北市政府將全力協助，讓未來民生問題不要再受影響。

    媒體詢問，如果增加輸水幹管，是否影響淡北道路的完工期程？侯友宜說，這部分還要跟自來水公司協調，如果台水有意願，剛好藉由施工期間設置備援的輸水幹管，一起來合作，相信工期應該不會影響很多，希望自來水公司能夠積極配合。

