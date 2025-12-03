為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拜新社花海所賜 中捷11月日均運量再刷新紀錄

    2025/12/03 10:24 記者蘇金鳳／台中報導
    拜新社花海所賜，中捷11月日均運量再刷新紀錄。（中捷公司提供）

    台中捷運綠線10月拜有多次連續假日之賜，運量創新高，而11月因有新社花海運量再創歷史里程碑，每日平均運量達5萬960人次，成功打破上月紀錄，而北屯總站、松竹站及九德站等3站，也同步創下各站單月運量最高紀錄；中捷公司表示，顯示搭乘捷運已成為民眾的日常。

    中捷公司表示，雖然11月有受到鳳凰颱風影響，當日停班停課，但是11月每日平均運量仍打破紀錄，假日日均運量表現同樣強勁，以5萬2460人次寫下新紀錄。

    中捷公司分析，11月適逢「新社花海暨台中國際花毯節」登場，吸引大量賞花人潮，捷運松竹站旁設有接駁車站點，大幅提高搭乘便利性，並有效推升運量，松竹站單月運量更突破11萬人次，成為11月表現最為出色的車站。

    此外，中捷公司認為，民眾通勤、外出購物已逐漸養成使用捷運的習慣，也使運量穩定上升。

    中捷公司表示，12月份台中市將接連迎來跨年晚會及五月天演唱會等重大活動，中捷將依活動需求，加密班次及延後收班，全力提供便捷且安全的疏運服務。而台中購物節將持續至12月25日，綠線沿線匯聚眾多好吃、好玩、好買的店家，預期會帶來更多乘車人潮，在多重活動加持下，運量可望再攀高峰。

