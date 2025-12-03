台南停水大作戰！鍋碗桶盆全出動 高超儲水術撐39小時

大台南地區停水示意圖。（自來水公司提供）

因自來水公司進行送水管線工程，大台南18區自2日上午9時起停水39小時，不少民眾提前展開「自救儲水術」。網友分享鍋碗、空瓶、大澡桶全上陣，有人甚至提早1天讓水塔蓄滿水，被稱為「儲水攻略範本」。

1名網友分享實測步驟，利用馬達正常運轉的時間，於前1天（1日）先將水塔加滿，再關閉抽水馬達、改用「自來水直供模式」用水。直到水壓降至無法出水為止，家中水塔便仍保有滿載備用水量撐「關鍵時刻」，等停水結束，恢復正常供水後，再重新啟動抽水馬達。

請繼續往下閱讀...

他的分享引來網友留言「儲水一哥」、「太專業了吧」。也有人說：「今天打開水龍頭還有細流，但已經不能沖馬桶了。」甚至有人聯想到能源議題笑稱：「水可以關了再開，核電廠可不行。」

自來水公司這次停水為辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）」銜接作業，強化台南供水韌性。停水自12月2日上午9時至3日晚間24時止，影響18區、共32萬1919戶（其中停水24萬3216戶、水壓降低7萬8703戶）。自來水公司提醒，用戶應提前儲水，並於停水期間務必關閉電動抽水機電源，以避免空轉釀災。

受影響區域包含永康、安平、東區、中西區、北區、玉井、南化、安定、新化、左鎮、善化、大內、山上、新市、歸仁、關廟、龍崎、仁德等18區。

網友分享儲水模式，水塔提前備滿水，然後採取自來水直供模式。（擷自網路社群）

停水39小時，台南人儲水自救術。（讀者提供）

儲水大作戰，鍋碗空瓶全出動。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法