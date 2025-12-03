為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山屋兼書屋！ 玉山觀高首創登山書籍借閱

    2025/12/03 10:19 記者劉濱銓／南投報導
    玉山觀高山屋12月起正式收費營運，床位增至42床服務更多長程山友。（圖由玉管處提供）

    玉山觀高山屋12月起正式收費營運，床位增至42床服務更多長程山友。（圖由玉管處提供）

    玉山園區八通關越嶺道觀高山屋，12月起正式營運，除了床位從試營運的28床開放至42床，甚至首創添購登山書籍放在山屋供借閱，讓山友在住宿休息之餘，也能充實山域、生態等知識，成為全園區首座提供書籍的山屋。

    玉山國家公園管理處表示，觀高山屋自12月起正式收費營運，以平日800元、假日1200元服務長程山友，近來山屋也持續充實設備，例如購入約70本登山相關書籍，讓山友可在山屋閱讀，並將住宿床鋪的記憶床墊塑膠套，更換為防水床包，以提升舒適睡眠品質。

    此外，山屋原本就設有PAC（攜帶型加壓艙），現也增設AED（自動體外心臟去顫器），盼在緊急情況時能發揮急救效果，並呼籲山友珍惜得來不易的山屋與高山設備，讓前來的山友都能有舒適的高山住宿體驗。

    玉山觀高山屋正式收費營運，並成為全園區首座提供書籍借閱的山屋。（圖由玉管處提供）

    玉山觀高山屋正式收費營運，並成為全園區首座提供書籍借閱的山屋。（圖由玉管處提供）

    玉山觀高山屋正式收費營運，不僅床鋪增至42床，記憶床墊也換成防水床包，提供舒適睡眠品質。（圖由玉管處提供）

    玉山觀高山屋正式收費營運，不僅床鋪增至42床，記憶床墊也換成防水床包，提供舒適睡眠品質。（圖由玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播