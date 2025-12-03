山屋兼書屋！ 玉山觀高首創登山書籍借閱

玉山觀高山屋12月起正式收費營運，床位增至42床服務更多長程山友。（圖由玉管處提供）

玉山園區八通關越嶺道觀高山屋，12月起正式營運，除了床位從試營運的28床開放至42床，甚至首創添購登山書籍放在山屋供借閱，讓山友在住宿休息之餘，也能充實山域、生態等知識，成為全園區首座提供書籍的山屋。

玉山國家公園管理處表示，觀高山屋自12月起正式收費營運，以平日800元、假日1200元服務長程山友，近來山屋也持續充實設備，例如購入約70本登山相關書籍，讓山友可在山屋閱讀，並將住宿床鋪的記憶床墊塑膠套，更換為防水床包，以提升舒適睡眠品質。

請繼續往下閱讀...

此外，山屋原本就設有PAC（攜帶型加壓艙），現也增設AED（自動體外心臟去顫器），盼在緊急情況時能發揮急救效果，並呼籲山友珍惜得來不易的山屋與高山設備，讓前來的山友都能有舒適的高山住宿體驗。

玉山觀高山屋正式收費營運，並成為全園區首座提供書籍借閱的山屋。（圖由玉管處提供）

玉山觀高山屋正式收費營運，不僅床鋪增至42床，記憶床墊也換成防水床包，提供舒適睡眠品質。（圖由玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法