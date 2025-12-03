為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南部大客車駕駛開缺411人 獎勵最高可領補助14萬元

    2025/12/03 10:09 記者陳文嬋／高雄報導
    南部大客車駕駛開缺411人，政府獎勵最高可領補助14萬元。（高雄市區監理所提供）

    南部大客車駕駛開缺411人，政府獎勵最高可領補助14萬元。（高雄市區監理所提供）

    大客車駕駛缺人，高雄市區監理所將於12月13日舉辦南區大客車駕駛擴大徵才活動，15家遊覽車及客運業者合計開出411個職缺，民眾錄取任職滿3個月至1年，可依政府就業獎勵方案，最高可領取補助14萬466元。

    大客車駕駛人才流動率高，高雄市區監理所長劉育麟表示，為從攬才、育才及留才等3方面協助客運業者招募解決駕駛缺員問題，推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」。

    高雄市區監理所集結南部3大遊覽車公會及12家客運業者，橫跨嘉義、台南、高雄、屏東及台東等縣市，總計開出411個職缺，將於12月13日在新光三越左營店彩虹市集1樓戶外廣場舉辦駕駛招募，由15家業者設攤，現場面試徵才，說明薪資福利。

    民眾應徵錄取且任職滿3個月，可領取3種補助津貼，包括補助駕駛訓練費、訓練期間生活津貼每日953元，民眾任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達14萬466元。

    以甲類營業大客車駕駛人專業訓練補助金額最高，包括駕駛訓練費5萬923元、生活津貼1個月31天共2萬9543元，以及就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領取14萬466元。

    監理所表示，政府獎勵多項補助優渥，對象包括公路、市區汽車客運業、遊覽車客運業，但必須民國112年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛，歡迎民眾加入大客車駕駛行列。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播