還沒開單！ 竹南新設測速桿「試運轉」 警方：另2支將公告一併上路

竹南鎮全天路與國祥街口新增1支固定式測速桿，有民眾發現已悄悄運作。（翻攝臉書竹南大小事）

苗栗縣警察局於竹南鎮全天路與國祥街口新增1支固定式測速桿，有民眾發現已悄悄運作，po網提醒用路人行經注意，避免荷包失血。對此，警察局交通隊表示，該支固定式測速桿現階段在「試運轉」，車輛超速仍會閃燈拍照，但不會開單；此外，除了該支，竹南鎮台一己線2.3公里、頭份市124丙縣道8.4公里也新增有固定式測速桿，3支固定式測速桿的正式執法日期將一併公告周知。

有網友一早於臉書「竹南大小事」發文，「各位用路人注意～竹南全天路台13甲線獅山運動公園旁測速照相已啟用，限速50公里，會有混凝土攪拌車停在路邊擋住測速照相，導致許多用路人沒看到，行經時請減速慢行」。

該篇發文引發網友討論，有網友留言「這支沒有公告出來應該沒啟用吧？」，但另有網友回覆「經過看到很多人被拍了 」、「啟用囉」，也有網友留言「還沒開光前，神盾測速早就警告 」，及批評「用這種的最會 」。

對此，警察局交通隊說明，竹南鎮全天路與國祥街口新增的固定式測速桿，已建置完成並通電，但目前在「試運轉」，該路段速限50公里，車輛超速仍會閃燈拍照，但不會開單。

此外，交通隊指出，除了竹南鎮全天路與國祥街口有新增，竹南鎮台一己線2.3公里處，及頭份市124丙縣道8.4公里處，也各新增完成一支固定式測速桿，該2路段速限為60公里，同樣在試運轉階段，3支正式執法日期會再公告周知。

