載客被要求「幫我趕一下」逾200趟！司機心累貼公告說NO

1名網友轉貼一張計程車司機貼在椅背的不提供「幫我趕一下服務」公告，表明過往曾載客趕過超過200趟，不僅收過多次罰單、還因過度刺激心臟承受不住掛號就診，甚至從未收過小費，原PO將此「幽默」公告上傳至社群平台引發不少網友討論與留言。

這名網友於「爆廢公社」臉書社團轉發一張計程車司機貼出的公告發文提及，原PO看到一張計程車司機貼在椅背公告指出，「各位帥哥美女們，本車已停止『幫我趕一下』服務，本車共執行『幫我趕一下』超過200趟，戰績如下：被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）、收到小費0次，敬請見諒」，原PO打趣地說「不加錢，又要我趕一下！」

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「真幽默」、「有才」、「收到小費0次要加大標紅啦」，有網友自曝「我本人也是計程車司機，去年除夕夜有客人一上車跟我說。司機先生家裡的人在王子飯店等我過去圍爐幫我趕一下拜託你。我想說幫忙開快一點，過兩天我被申訴危險駕駛開太快。到底......也沒給小費」。

