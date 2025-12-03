淡水大停水！市府補償買水、水塔馬達修繕 議員籲外食、外宿也應納入

新北市淡水區大停水，新北市府稍表示已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，線上或臨櫃申請補償。（記者黃子暘攝）

新北市淡水區大停水連續數日，民眾苦不堪言，新北市府稍早表示已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，線上或臨櫃申請補償。市議員陳偉杰質疑，部分民眾因提水受傷、有人改外地食宿，所費不貲，應納入補償。市議員鄭宇恩直批「沒有徹底苦民所苦」，且每戶不只一人，應根據三餐外食消費等支出計算出定額，補償每人因停水增加的支出。

陳偉杰說，補償本來就該有，但有些民眾因提水受傷、外地住宿，這些也應納入補償範圍，還有商業損失計算應有準則，市府提出的只是初步補償，後續要有更全面補償措施弭平民眾5、6天無水可用的狀況。他表示，截至今早，仍有民眾無水可用，不只市府，自來水公司也應明確告知民眾為何沒有水用，而非通知大家復水了，民眾實際感受卻有落差。

「我覺得他們還是沒有真的徹底苦民所苦」，鄭宇恩指出，部分社區至今日中午就邁入停水第6天，有的社區還是昨日瘋狂灌水才短暫有水可用，不只是購買飲用水，民眾可能被迫外食、外宿，說真的相關消費1萬元都不夠，還要民眾出具單據自行申請，恐怕讓民眾感覺被當二等公民，且不是每戶都只有一人，應根據民生日常消費計算出定額賠償金補償才更有誠意。

鄭宇恩表示，針對部分尚未復水社區，今天將有備援模式，市府及水公司預備30台水車，若社區有無法進水的情況，會採注入社區蓄水池的形式先提供社區用水。

