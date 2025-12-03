高中考卷答「中華民國」不寫「台灣」 校方︰仍予計分 提醒依規填答

同學在「公民與社會」考卷一道題目，答案寫下「中華民國」，但考卷只有「台灣」選項，而遭到閱卷老師以紅筆圈起，未予以計分或扣分。（民眾提供）

高雄岡山高中上週一期中考，有同學在「公民與社會」考卷一道題目，答案寫下「中華民國」，但考卷只有「台灣」選項，而遭到閱卷老師以紅筆圈起，未予以計分或扣分，同學將考卷po上社群平台Threads，引發網友熱議。

校方表示，該題目主要在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給該生該題成績，閱卷老師昨（2）日上午已在線上成績系統修正該生成績，今天並將利用上課時間向班上同學進行說明。

引發熱議的題目，是一道以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，讓學生判斷並作答，該生在答案卷上寫下「中華民國」，因試題只有「台灣」、沒有「中華民國」，閱卷老師因此以紅筆圈起，未予以計分或扣分。

岡山高中今天上午說明，該份試卷為該校第2次定期評量公民科試題，第四部份綜合題第51題至第60題在測驗各個國家經濟指標概念判斷，依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，學生填答「中華民國」。

校方強調，依該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，請學生依表格資訊填答；衡酌學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題（含填答選項）係重要學習，閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數，因高三上學期成績列入繁星計畫計算及考量考試給分公平性，因此將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

岡中說，閱卷老師1日與科內老師共同討論第55題答案，科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績，閱卷老師昨日上午於線上成績系統修正該生成績，今天將在課堂上跟同學說明，校方強調，將持續運用各項管道加強宣導，提醒同學應充分閱讀試題說明並依規填答，避免影響自身權益。

