台南總舖師辦桌年底盛宴 台鹽贊助這配角成主廚秘密武器

台鹽公司以好鹽好水相挺「台南總舖師四季辦桌—冬季場」，南市長黃偉哲（右三）、主廚高振文（右二）、主廚李益仲（左三）等人同台讚聲，展現公、民協力推廣台南飲食文化的精神。（台鹽公司提供）

向為秒殺級夢幻席次的「台南總舖師四季辦桌」，今年冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛宴，結合百年古蹟氛圍與府城飲食文化，將透過料理傳遞「冬藏」的豐美。台鹽公司贊助日曬天然海鹽化身靈魂配角，將成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器。

由台南市府觀光旅遊局主辦的「台南總舖師四季辦桌」，場場熱銷，已成為展現台南飲食文化的經典盛事。本次冬季場邀請主廚高振文、李益仲兩位名廚掌勺，引領千名饕客領略當季物產最純粹的原味。

請繼續往下閱讀...

台鹽表示，作為台南在地指標企業，很榮幸能以嚴選的日曬天然海鹽與台塩海洋鹼性離子水，參與這場美食與歷史交織的盛宴，襯托食材最真實的鮮甜本色。

台鹽說，日曬天然海鹽適合用於「鹽焗」，這是台式料理中極度考驗火候與鹽質的經典技法。來自純淨海域的粗粒海鹽，因天然日曬結晶完整，受熱後能迅速形成厚實的保護層緊緊包覆食材，防止水分流失，完整鎖住鮮味；海鹽特有的回甘風味更能緩緩滲入，完美詮釋「不死鹹」的美味關鍵，用於魚肉、蝦肉等海鮮，能讓肉質更鮮嫩彈牙。

台鹽海鹽不僅是此次辦桌利器，日前國宴主廚溫國智也力薦這款廚房好幫手。他強調，只要選對粗鹽，利用微波爐短短18分鐘，在家也能將平價台灣鯛做出「米其林Pro等級」的料理。零失敗的「鹽焗台灣鯛」作法簡單，只需將去腥香料塞入魚腹後，豪邁使用兩包日曬天然海鹽分別鋪於盤底與覆蓋魚身，送入微波爐加熱，利用粗鹽受熱速度快的特性，完整封存鮮美肉汁，徹底除去淡水魚的土味，成功率百分之百！

另，台鹽說還提供大家的廚房神隊友，滿足民眾不同的暖冬料理需求，像是「鮮選我塩麴」能分解蛋白質使肉質快速軟嫩，是冬季燉肉、醃漬的好幫手；「頂級黑豆鹽麴厚醬油」口感甘醇，不論是滷製家常菜或作為火鍋沾醬都對味。

台鹽日曬天然海鹽結晶完整、受熱均勻，是「鹽焗」料理的秘密武器。（台鹽公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法