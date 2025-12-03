為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民雄老街屋「一樂酒家」修復竣工 再現老屋風華

    2025/12/03 10:06 記者王善嬿／嘉義報導
    日本時代酒家建築「一樂酒家」修復竣工，今嶄新亮相。（圖由吳至鎧提供）

    日本時代酒家建築「一樂酒家」修復竣工，今嶄新亮相。（圖由吳至鎧提供）

    嘉義縣民雄鄉七星藥局第三代藥師吳嘉文與兒子吳至鎧，長年蒐藏老物件，並翻修藥局重塑空間，留下地方60餘年的醫藥記憶；2014年吳嘉文一家買下閒置多年的日本時代木造老屋「依樂酒家」，獲文化部計畫支持進行修復工程，今上午舉行竣工典禮，再現老屋風華。

    竣工典禮今上午10點舉行，將播放「一樂酒家修復工程」紀錄片，邀請入圍台北電影獎的導演趙若彤進行映後座談，還有阮劇團、裝咖人等團體演出；一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇「新娘相」，帶領與會來賓進入酒家文化的歷史情境。

    吳嘉文與吳至鎧都表示，因不忍民雄老街屋逐一消失，2020年在文化部「私有老建築保存再生計畫」支持下，啟動「一樂酒家」修復工程，歷時5年終於將以嶄新風貌重生，希望透過保存一樂酒家，留下民雄街區重要記憶；老屋修復是延續地方文化重要工作，「如果這個空間消失，民雄的歷史就會少一塊」，期待未來成為在地居民與研究者共同使用的文化場域。

    吳至鎧表示，一樂酒家興建於日治時期末期，過去全盛時期，民雄至少有9間酒家，一樂酒家是規模較大的一間，如今是民雄現存唯一的酒家建築；建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面可見竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，充分展現台日文化交融的歷史軌跡。

    修復過程中，匠師以檜木、退役木電線桿等材料修補與抽換腐朽的構件，並盡可能保留原始細節，包括木製雕刻扶手、檜木葉片風扇、扁平長方體絕緣礙子等，讓老屋痕跡在當代重現。

    「一樂酒家」今修復竣工重新亮相，從建築可得知台日文化交融的歷史軌跡。（圖由吳至鎧提供）

    「一樂酒家」今修復竣工重新亮相，從建築可得知台日文化交融的歷史軌跡。（圖由吳至鎧提供）

