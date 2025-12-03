「打造獨一無二的東興圳」榮獲政府服務獎

「打造獨一無二的東興圳」計畫透過景觀再造、社區共創、藝術策展與跨域治理，整合中央、地方與民間能量。（記者廖雪茹攝）

竹北市東興圳擁有270餘年歷史，新縣政府文化局推動的「打造獨一無二的東興圳」計畫，透過景觀再造、社區共創、藝術策展與跨域治理，整合中央、地方與民間能量，兼具社會參與、文化永續與共融治理3大價值，獲評審高度肯定，榮獲第8屆政府服務獎「社會創新共融類」。

縣長楊文科表示，新竹縣人口快速成長、城市多元化，文化治理更顯重要。文化局團隊將東興圳整合水利、教育與地方團隊，從環境整治、社區共創到光藝節策展，形成兼具文化、教育與永續的治理模式。東興圳光藝節融合學童創作與國際藝術家，帶動商圈與公私協力，累積數十萬人次參與，並獲金點設計獎、國際設計大獎與多項景觀建設獎肯定。

文化局長朱淑敏表示，東興圳的成功並非單一工程，而是由居民、藝術家、學校、團隊、民間伙伴與政府共同完成，這座水圳承載著城市的歷史、居民的參與以及世代的情感，獲獎象徵新竹縣在社會創新共融上的跨域實踐已獲國家級肯定，文化局將持續以「文化永續、教育推廣及社區共融」為核心策略，深化縣民對土地的情感與文化價值認同 。

未來，文化局將以東興圳為線軸，串聯沿線歷史建築、文化資產、新竹縣總圖書館與新美術館，推動「文化資產永續路徑」，打造兼具教育推廣、藝術體驗與生態美學的城市文化廊帶，讓東興圳成為新竹縣最具象徵性的文化地標。

東興圳光藝節融合學童創作與國際藝術家，帶動商圈與公私協力。（記者廖雪茹攝）

