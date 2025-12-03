為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆河八堵抽水站找到疑似污染源？ 今天清淤檢測

    2025/12/03 09:33 記者盧賢秀／新北報導
    基隆自來水遭污染,昨晚查出碇內源遠路102巷的溝渠有疑似油膏,今天出動怪手清除淤泥。(記者盧賢秀攝)

    基隆自來水遭污染，昨晚查出碇內源遠路102巷的溝渠有疑似油膏，今天出動怪手清除淤泥。（記者盧賢秀攝）

    基隆河八堵抽水站遭油污污染，造成基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源遭污染，基隆市政府與自來水公司昨天（2日）晚上查污染源是從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠流出，發現有疑似油膏，市府和中央相關單位今天設前進指揮所，成立「跨部會聯合專案小組」，今天清除源遠路102巷的溝渠，再追查上游的污染源，指揮調度用水。

    自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水；暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。

    市府追源，在碇內源遠路102巷的溝渠往下游都有油污，市長謝國樑與自來水公司昨晚前往勘查疑似就是污染源頭，市府與中央環境部等單位，今天將在碇內成立前進指揮所，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭。

    自來水公司昨晚已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，工務局今天也會介入，希望儘速找到污染源。

    中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，並與專家學者研議相關因應措施。

    基隆暖暖區源遠路102巷溝渠內發現疑似油膏。(記者盧賢秀攝)

    基隆暖暖區源遠路102巷溝渠內發現疑似油膏。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖區源遠路102巷溝渠內發現疑似油膏。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖區源遠路102巷溝渠內發現疑似油膏。（記者盧賢秀攝）

