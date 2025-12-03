林口「新北國際AI+智慧園區」2次招商 鎖定AI製造上、下游大廠

「新北國際AI＋智慧園區標租案」第2次公告招商含3區5筆抵費地。（新北市經發局提供）

全球AI產業鏈爆發性成長，新北市府今天啟動「新北國際AI+智慧園區」標租案第2次公告，市府經濟發展局指出，此次招商共釋出林口區5筆精華產業專用區土地，並鎖定AI製造相關上、下游大廠，完善產業鏈最後1塊拼圖，受理投標至明年3月2日下午5點止，提醒相關企業把握投標機會。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有全台近4分之1的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選，目前新北市已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚等大廠，Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著，盼藉此次招商，引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者。

經發局強調，園區的區位優勢也是1大亮點，該案基地鄰近國道與捷運系統，市府更攜手中央推動林口匝道增設、105市道新闢工程及林口輕軌規劃等重大建設，全面提升區域交通效率與可及性，在生活機能，林口有多所雙語學校及大型商場，為企業徵才與員工生活提供適宜環境。

經發局指出，該案第2次公告招商含3個區域5筆抵費地，皆屬第3之2種產業專用區，盼持續引進AI相關製造業上下游，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落，歡迎企業來電預約現場帶看服務，相關資訊可至經發局官網的公告專區查看。

新北國際AI+智慧園區入口意象，外型呼應園區發展願景。（新北市經發局提供）

