為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林口「新北國際AI+智慧園區」2次招商 鎖定AI製造上、下游大廠

    2025/12/03 09:16 記者黃政嘉／新北報導
    「新北國際AI＋智慧園區標租案」第2次公告招商含3區5筆抵費地。（新北市經發局提供）

    「新北國際AI＋智慧園區標租案」第2次公告招商含3區5筆抵費地。（新北市經發局提供）

    全球AI產業鏈爆發性成長，新北市府今天啟動「新北國際AI+智慧園區」標租案第2次公告，市府經濟發展局指出，此次招商共釋出林口區5筆精華產業專用區土地，並鎖定AI製造相關上、下游大廠，完善產業鏈最後1塊拼圖，受理投標至明年3月2日下午5點止，提醒相關企業把握投標機會。

    經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有全台近4分之1的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選，目前新北市已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚等大廠，Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著，盼藉此次招商，引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者。

    經發局強調，園區的區位優勢也是1大亮點，該案基地鄰近國道與捷運系統，市府更攜手中央推動林口匝道增設、105市道新闢工程及林口輕軌規劃等重大建設，全面提升區域交通效率與可及性，在生活機能，林口有多所雙語學校及大型商場，為企業徵才與員工生活提供適宜環境。

    經發局指出，該案第2次公告招商含3個區域5筆抵費地，皆屬第3之2種產業專用區，盼持續引進AI相關製造業上下游，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落，歡迎企業來電預約現場帶看服務，相關資訊可至經發局官網的公告專區查看。

    新北國際AI+智慧園區入口意象，外型呼應園區發展願景。（新北市經發局提供）

    新北國際AI+智慧園區入口意象，外型呼應園區發展願景。（新北市經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播