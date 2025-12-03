今晚氣溫驟降！天氣粉專：週末西部轉晴、各地回溫

氣象粉專「天氣風險」指出，今天中部以北和東部局部有短暫陣雨、感受稍冷，南部多雲到晴、感受溫暖。（資料照）

中央氣象署預報，今天（3日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天中部以北和東部局部有短暫陣雨、感受稍冷，南部多雲到晴、感受溫暖；週末西半部為晴到多雲天氣，各地氣溫回升，但日夜溫差明顯。

天氣風險分析師薛皓天今天在臉書貼文中表示，今天水氣明顯及雲量增多，中部以北、東半部大致為陰時多雲天氣，迎風面北部、東部局部有短暫陣雨，南部為多雲天氣，各地上午都明顯比昨天（2日）冷一些，尤其北部感受明顯，白天高溫大約20度，又回到濕冷天氣，南部雖然高溫仍有25度，但今天雲量增多，整體感受較舒適。

請繼續往下閱讀...

薛皓天說，今天夜晚氣溫明顯下降，今晚至明（4日）晨預估北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫；台灣3500公尺以上高山今天上午已出現1度或零下低溫，配合水氣可能有零星降雪機會。

薛皓天稱，明天北部、東部維持陰時多雲有短暫雨天氣，新竹以南為多雲到晴天氣，苗栗及花蓮以北地區白天高溫約20度，感受冷到偏涼；台中以南高溫約25度，整體舒適有暖意。中南部夜晚受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12至14度機會，日夜溫差大；北部山區夜間低溫也有12至14度，市區低溫約15至17度。

薛皓天表示，週五（5日）各地天氣型態與週四（4日）大致相同，水氣再稍減少，僅迎風面有地形降雨，大台北及東部內陸地區偶有零星飄雨。氣溫方面有稍回升趨勢，北部、東部高溫約22度，中南部高溫約25至27度，西半部地區要留意日夜10度左右溫差。

薛皓天說，週末僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫進一步回升，北部高溫約23至25度，中南部高溫約26至28度，由北到南感受舒適，東部白天仍有涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17至19度，整體感受有冷意。

薛皓天稱，下週一（8日）上半天各地大致為多雲到晴天氣，下半天中北部及東部雲量增多，轉為多雲到陰天氣、局部有短暫雨，各地氣溫稍下降。下週五（12日）至下週末各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且東北季風增強，強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過預報仍有調整空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法