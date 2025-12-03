熟齡犬貓認養不易 新北動保處祭免費醫療、疫苗等好禮

八里動保員陳姮蓉表示，「小米」雖然有點年紀，但個性穩定，非常親人也親狗，日前新莊區認養會成功找到找到新主人。（圖由新北市動保處提供）

為幫助動物之家收容動物儘早找到認養人，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處不定期辦理認養會、設「毛寶貝愛心認養小棧」及與企業合作推廣認養，也修訂各項認養福利措施增加認養動物的誘因，領養熟齡動物，更贈免費訓練課程、免費醫療諮詢與疫苗注射、飼料、心絲蟲預防藥等禮品，還有2000元「新北幣」，歡迎有意領養的民眾至動保處官網認養專區查詢動物資訊。

八里動物之家收容的「小米」是1隻混種米克斯，約3年前在新莊區街頭遊蕩被民眾通報入所；八里動保員陳姮蓉表示，「小米」雖然有點年紀，但個性穩定，非常親人也親狗，日前新莊區認養會成功找到新主人。

「小米」的認養人楊小姐指出，因為想要找1隻狗狗作伴，認養會前有關注八里動物之家官方臉書，也看過動保員介紹「小米」的影片，相當喜歡牠可愛的模樣及個性，現場實際互動後，馬上決定要認養牠。

八里動物之家的「聖聖」則是1年多前在八里區龍米路二段附近被救援的成貓；獸醫師黃勁達表示，「聖聖」入所時相當虛弱，嚴重脫水、失溫，經檢查後發現有腎功能不全、貧血等問題，經過幾個月時間的調理才逐漸回復元氣，所幸遇到1位有照護急症經驗的主人。

「聖聖」的認養人李小姐說，「聖聖」很親人，感謝動物之家工作人員細心的照顧牠，以及明確告知日後照護需注意事項。

動保處補充，動物之家多地處偏遠，因此動保處透過多元管道曝光資訊，以期提升收容動物被認養的機會，也訂定多項提高認養率的辦法，如「小米」及「聖聖」因為是高齡久居、罹患疾病不易被認養的動物，認養即贈送許多免費禮物，歡迎民眾來動物之家實地跟動物互動。

