    首頁 > 生活

    中部高空驚見幽浮？兩不明發光體追逐畫面曝光引熱議

    2025/12/03 09:00 記者湯世名／彰化報導
    中部高空兩發光體追逐畫面曝光，引發熱議。（圖由民眾提供）

    中部高空兩發光體追逐畫面曝光，引發熱議。（圖由民眾提供）

    1名陳姓民眾昨天（2日）傍晚下班開車從台中沿中彰快速道路回彰化的途中，無意間發現高空中有2個白色光點，起初路徑是相互垂直，後來甚至出現其中1個光點在追另1個光點，直到消失在地平線，他把畫面PO網求解，不少網友都說是「拍到UFO！」還有網友分享照片說「我也拍到了」，飛行軌跡很詭異；不過也有網友說是客機排放的廢氣所凝結的雲。畫面曝光後引發網友熱議。

    陳姓民眾說，昨天傍晚他開車下班途中，行經中彰快速道路時赫然發現天際竟出現2個白色發光體，飛行軌跡非常詭異，有太空垃圾進入地球大氣層燃燒的感覺；一開始這兩個白點路徑是相互垂直，後來竟出現右邊的白點在追左邊的白點，直到消失在地平線，他懷疑是「不明飛行物」，有人知道是什麼嗎？若是客機不可能會倆倆互追，且飛行空域很高，不像無人機。

    有網友也分享當時拍到的照片說，其中1個白點有拖尾疑似客機排放的氣體凝結成雲，不過詭異的是另1個白點竟一度飛在客機附近，且還瞬間消失不見；另有網友附和說，前面那台飛機後來有轉向，但他注意到旁邊好像還有ㄧ個飛行物，不僅向下飛還突然不見，這個光點非常可疑，很有可能拍到「UFO」。不過也有網友說最近好像有流星雨，這兩光點像流星；另有人說，那是客機排放的廢氣所凝結的雲，看看就好，不要大驚小怪。

    中部高空出現兩個白色光點被許多人目擊，引發熱議。（圖由民眾提供）

    中部高空出現兩個白色光點被許多人目擊，引發熱議。（圖由民眾提供）

    圖
    圖
