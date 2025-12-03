為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖國際海上花火節明年合作品牌 日本知名動漫呼之欲出

    2025/12/03 09:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖國際海上花火節明年延長一個月，合作日本知名動漫也呼之欲出。（澎湖縣政府提供）

    明年澎湖國際海上花火節研議延長1個月，由4至7月延長至8月，似已成了定局，至於合作品牌，也呼之欲出，可能是日本知名動漫，但澎湖縣政府旅遊處不願證實，只表示目前已跟IP商向日本知名動漫取得授權中，一切尚未定案。

    蘇育德議員建議，應再擴大IP主題效益。如果只是以過往的模式，澎湖的觀光也不會有新的可能性。從之前的經驗觀察，IP主題確實可以吸引到一些忠誠粉絲。如果可以從春季的元宵慶典花燈、夏季的花火、秋季COSPLAY路跑、冬季電玩賽動漫展一路用到底，而期間所有的店家、車輛都能使用澎湖縣政府授權的圖庫做相對應的響應，也許會更有整體行銷的力道。

    另外，過去幾年澎湖縣政府也做了很多吉祥物，但有多少人叫得出他們的名字呢？連網站也查不到，粉專（澎湖吉祥物家族）更是冷清。有沒有想過可以透過授權的IP來跟他們做出什麼樣的結合？澎湖縣政府對象徵澎湖代言的角色，也應當要費心經營才是，不然製作成本就浪費了。煙火全球都在放，如果只是在場數上增加，也難有突破。

    澎湖縣政府旅遊處表示，會往這些方向來努力，議員蘇育德期待能夠有所突破，觀光不能只依賴花火節，應想方設法，突破各種可能。

    今年澎湖海上花火節與史奴比合作，明年可望與日本數字知名動漫合作。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖
