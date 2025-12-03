花蓮首例既有露營場 成功完成輔導轉型合法資格

中央近年輔導非法露營場合法化，花蓮縣政府近年開始輔導轄區業者轉型取得合法資格，位於壽豐鄉山嶺段的「山度空間露營場」近日正式完成成為花蓮目前第一個由既有露營場轉型、成功導入合法程序的完整案例。（縣府提供）

中央近年輔導非法露營場合法化，3年前訂定「露營場管理要點」輔導，花蓮縣政府近年開始輔導轄區業者轉型取得合法資格。縣府觀光處指出，位於壽豐鄉山嶺段的「山度空間露營場」近日正式完成全數審查程序，成為全縣第4家核准合法露營場，也是花蓮目前第一個由既有露營場轉型、成功導入合法程序的完整案例。

縣府觀光處今指出，自中央於2022年7月修法後，非都市土地在低度開發前提下能申設露營設施，帶動許多既有營運者希望導入合法程序。縣府除設置單一窗口、諮詢專線，今年也辦理多場合法申設說明會，協助民眾掌握流程與申請方向，讓業者能在既有營運的基礎上順利轉型；之前已經分別在秀林鄉、壽豐鹽寮、豐濱新社輔導三座露營場。

縣府由觀光處觀光產業科長鄭立渝代表出席頒發合法露營場標識牌，象徵「山度空間露營場」已取得正式合法營運資格，觀光處指出，此次合法化過程歷經多個單位聯合會勘與審查。業者在縣府專責輔導管道協助下，依規定補強水土保持、露營設施配置、安全動線等項目，逐步完成各項要件，成為花蓮第一個完整走完輔導轉型流程的既有露營場，為同業樹立可參考的典範。

縣府再次提醒，有意申設露營場者需依規定進行兩階段程序：第一階段土地使用許可審查，通過後依計畫建置設施並取得水土保持完工證明、建築物使用執照等文件，方可提出第二階段露營場設置登記申請，完成後即成為合法營運場地。截至目前，花蓮已有4案取得合法資格，另有多件案件持續推進中。縣府將持續推廣露營場制度化與品質化發展，期盼在守護旅遊安全的前提下，讓花蓮山海間的露營體驗更加完善，也讓產業發展更為健全。

