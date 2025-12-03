「楠梓親子運動趴」闖6關，12/7藍田公園登場

「楠梓親子運動趴」設計6關球類趣味賽。（觀光局提供）

高市觀光局策畫「楠梓親子運動趴」闖6關活動，12/7下午在藍田公園登場，除闖關賽、兒童氣墊，還有舞台節目與美食文創市集，邀請親子帶野餐墊來逛逛。

觀光局長高閔琳表示，楠梓早期以工業為主，近年隨後勁溪整治、捷運通車、台積電設廠、南部半導體S廊帶政策推動，加上便利交通網絡，成功蛻變為宜居環境。

區內的藍田公園是目前全台最大「鹽田」主題公園，擁有鹽山主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區、滑步車遊戲場等多元水陸設施，讓孩童能盡情玩耍，深受親子族群喜愛。

為帶動更多遊客到訪楠梓，觀光局首度在藍田公園旁草地規劃系列親子主題活動與音樂市集，希望讓大家感受楠梓活力與魅力。

觀光局說明，楠梓親子運動趴趣味闖關活動共有6關卡，以籃球、棒球、保齡球、乒乓球等球類運動結合童玩設計，適合親子合作挑戰，前500組親子完成闖關可獲紀念毛巾，另有專為5至12歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，前300名挑戰成功者可兌換高雄熊杯墊；兩活動均名額有限，歡迎民眾當天於服務台現場報名。

除動態體驗活動，現場也安排4梯次免費親子工作坊，歡迎線上報名石英砂肌理畫、木漿棉肌理畫，相關資訊可上「高雄旅遊網」 、FB粉專。

「楠梓親子運動趴」設置氣墊遊戲。（觀光局提供）

觀光局邀請親子帶野餐墊來藍田公園逛逛。（觀光局提供）

