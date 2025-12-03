為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊學生社團耶誕音樂會 12/13、20嗨翻宏匯廣場

    2025/12/03 08:50 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新莊區公所主辦2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會，12月13日、20日在宏匯廣場「生活舞台」登場。（新莊區公所提供）

    新北市新莊區公所主辦2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會，12月13日、20日在宏匯廣場「生活舞台」登場。（新莊區公所提供）

    新北市新莊區公所主辦「2025『LOVE匯新莊』學生社團耶誕音樂會」，將於12月13日、20日在宏匯廣場的戶外「生活舞台」熱鬧登場，活動2日共邀請16組新莊在地學校社團，包含光華國小國樂團、頭前國中三好熱舞社等社團接力演出，現場同時規劃限量「聖誕卡片寄送活動」，免費幫民眾代寄明信片，傳遞佳節幸福。

    新莊區公所指出，13日率先登場的「天籟音樂週」，將由光華國小國樂團、中信國小合唱團、福營國中管樂團等團隊輪番上陣，以管弦、吹奏、合唱等多元形式，傳遞節慶祝福與悠揚樂音；20日的「鼓舞青春週」，邀請新莊國中鼓藝團、頭前國中三好熱舞社、丹鳳國小原民歌舞團等社團演出，以熱情節奏與青春律動感染觀眾。

    活動現場規劃「聖誕卡片寄送活動」提供限量200份專屬明信片，由主辦單位免費代寄，讓民眾能親筆傳遞溫馨祝福；另設置「聖誕拍照打卡區」，以溫馨背景牆、趣味手拿板打造歡樂氛圍，邀請民眾合影留念。

    新莊區長朱思戎表示，此次活動結合市府水利局中港大排節慶燈飾布置與宏匯廣場聖誕檔期行銷，期盼透過與商場合作，融合藝文展演與地方觀光，藉耶誕音樂會，與大家共享節慶的歡樂與城市的溫度。

    2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會節目表。（新莊區公所提供）

    2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會節目表。（新莊區公所提供）

    新北市新莊區公所主辦2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會，12月13日、20日在宏匯廣場「生活舞台」登場。（新莊區公所提供）

    新北市新莊區公所主辦2025LOVE匯新莊學生社團耶誕音樂會，12月13日、20日在宏匯廣場「生活舞台」登場。（新莊區公所提供）

