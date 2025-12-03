為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗「人人犬舍」第二波認養開跑！156隻品種犬12/6開放認養

    2025/12/03 08:39 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣動物保護防疫所將於12月6日（週六）辦理「人人犬舍」收容犬第二批品種犬認養活動。（圖由縣府提供）

    苗栗縣動物保護防疫所將於12月6日（週六）辦理「人人犬舍」收容犬第二批品種犬認養活動。（圖由縣府提供）

    苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻領養，首批85隻犬皆順利出養，動物保護防疫所將於12月6日（週六）辦理第二批7歲以下156隻品種犬認養活動。動保所表示，有意願認養者，除登記及認養報到，也得先與犬隻互動，讓毛小孩都能獲得一個溫暖的家。

    動保所表示，第二批開放認養的156隻毛小孩，共有15種品種犬，都是7歲以下且已完成節育手術，將於12月6日（週六）上午10點半起，在苗栗縣動物保護教育園區（苗栗縣銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55-1號）辦理認養。

    動保所說明，有意願認養者將依先與犬隻互動、完成登記報到，若同一隻犬有2人以上登記，將於當天下午1點半，以公開抽籤的方式辦理認領養作業。

    動保所表示，此次認領養活動提供線上登記與現場登記報到2種方式；惟線上完成登記者仍須於當日至現場完成報到手續，方具抽籤資格。收容所並依犬隻品種特性規劃三處互動區，提供民眾分流互動與挑選。

    民眾可至動防所官網（https://reurl.cc/mk0adA）「犬隻公告清冊」查詢第二批犬隻之完整名單、照片、晶片資料與可認領養狀態。洽詢電話：037-558228 ，苗栗縣動物保護教育園區。

    第二批開放認養犬為7歲以下156隻品種犬認養活動。（圖由縣府提供）

    第二批開放認養犬為7歲以下156隻品種犬認養活動。（圖由縣府提供）

    第二批開放認養的156隻毛小孩，共有15種品種犬，都是7歲以下且已完成節育手術。（圖由縣府提供）

    第二批開放認養的156隻毛小孩，共有15種品種犬，都是7歲以下且已完成節育手術。（圖由縣府提供）

