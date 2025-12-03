為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山人工林疏伐重現天際線 遊客直呼好療癒

    2025/12/03 08:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區自2019年起分年分區進行人工林疏伐作業，並優先以祝山林道及水山療癒步道等核心遊憩區林相較為鬱閉的人工林進行疏伐。目前已執行84.74公頃，疏伐後大大增加林下透光度，遊客看到林間天際線，直呼感覺很療癒。

    嘉義林業分署副署長魏郁軒指出，遊樂區的人工林高大茂密，蓊蓊鬱鬱致出現透天度不足的現象，嚴重影響到林下植被的生長，經過審慎專業評估之後，自2019年起分年分區進行人工林疏伐作業，並以遊客絡繹於途的以祝山林道及水山療癒步道等列為優先疏伐區域。

    魏郁軒表示，疏伐作業後可增加林下的透光度，除可提升森林景緻、增加林下生物多樣性、促進林木徑級生長，營造健康的森林，具永續生產效益，遊客走在附近林道與步道感覺也比較舒適。

    有人關心 伐採後的木材用途，魏郁軒說，除標售作為國產材各類應用外，小徑木與剩餘材料則運至嘉義分署奮起湖林業循環利用場域進行汽化生產生質能、生物炭、木醋液、精油等全材多元利用，推動循環經濟及扣合淨零碳排目標。另部分木材亦會置於園區林地內，營造多樣性棲地提供現地生物使用，可說一點都不會浪費。

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區進行人工林疏伐作業。（記者蔡宗勳攝）

    奮起湖林業循環利用場域引進全新氣化機組，提升國產材利用率。（嘉義林業分署提供）

    奮起湖林業循環利用場域引進全新氣化機組，提升國產材利用率。（嘉義林業分署提供）

    圖
    圖
