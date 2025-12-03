為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民進黨嘉義縣黨部辦捐血 募得167袋熱血

    2025/12/03 08:15 記者林宜樟／嘉義報導
    民進黨黨公職及民間團體合作辦捐血活動。（民進黨嘉義縣黨部提供）

    民進黨黨公職及民間團體合作辦捐血活動。（民進黨嘉義縣黨部提供）

    響應捐血做公益，民進黨嘉義縣黨部昨在中埔鄉公所前舉辦「捐血送好禮」活動，100多位民眾挽袖響應，總計募得167袋血，民進黨立委蔡易餘表示，嘉義縣小英之友會、信賴台灣之友會共同舉辦捐血活動邁入第二年，有多個民間團隊協助，感謝民眾捐熱血，一同投入社會公益。

    行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、民進黨立委陳冠廷、蔡易餘、小英之友會理事長陳澤嘉、信賴之友會理事長林秋桂及中埔鄉長李碧雲參與協助舉辦公益捐血，民進黨嘉義縣黨部表示，黨公職參與公益，展現黨務團結力，拋磚引玉讓更多人加入捐血行列。

    蔡易餘強調，平均一次捐血可拯救多達3個人的生命，也可以促進血液循環、降低鐵質累積、減少心臟疾病、減輕身體負擔，捐血利人利己，感謝前來捐血的民眾以一己之力幫助社會。

    民進黨嘉義縣黨部說，捐血好禮包括中油禮物卡、星巴克飲料券、全聯禮券、茶燒米菓中埔農會超市禮券、國產豬肉香腸、傳益手工麵條、白米產地直送鮮雞蛋、阿里山高山烏龍茶包、白人牙膏保久乳、獨立包裝口罩、精美手提袋、阿美鳳梨果乾，首捐或捐500cc再加贈全聯禮券、星巴克飲料券，好禮豐富，共募得167袋，其中250c.c.65袋，500c.c.102袋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播