民進黨嘉義縣黨部辦捐血 募得167袋熱血

民進黨黨公職及民間團體合作辦捐血活動。（民進黨嘉義縣黨部提供）

響應捐血做公益，民進黨嘉義縣黨部昨在中埔鄉公所前舉辦「捐血送好禮」活動，100多位民眾挽袖響應，總計募得167袋血，民進黨立委蔡易餘表示，嘉義縣小英之友會、信賴台灣之友會共同舉辦捐血活動邁入第二年，有多個民間團隊協助，感謝民眾捐熱血，一同投入社會公益。

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、民進黨立委陳冠廷、蔡易餘、小英之友會理事長陳澤嘉、信賴之友會理事長林秋桂及中埔鄉長李碧雲參與協助舉辦公益捐血，民進黨嘉義縣黨部表示，黨公職參與公益，展現黨務團結力，拋磚引玉讓更多人加入捐血行列。

蔡易餘強調，平均一次捐血可拯救多達3個人的生命，也可以促進血液循環、降低鐵質累積、減少心臟疾病、減輕身體負擔，捐血利人利己，感謝前來捐血的民眾以一己之力幫助社會。

民進黨嘉義縣黨部說，捐血好禮包括中油禮物卡、星巴克飲料券、全聯禮券、茶燒米菓中埔農會超市禮券、國產豬肉香腸、傳益手工麵條、白米產地直送鮮雞蛋、阿里山高山烏龍茶包、白人牙膏保久乳、獨立包裝口罩、精美手提袋、阿美鳳梨果乾，首捐或捐500cc再加贈全聯禮券、星巴克飲料券，好禮豐富，共募得167袋，其中250c.c.65袋，500c.c.102袋。

