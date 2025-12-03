地方創生結合國際援助 畢嘉士基金會與好屏青年推公益春節禮盒

畢嘉士社會福利基金會與屏東在地創生團隊合作打造「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒。（畢嘉士社會福利基金會提供）

又到了挑選春節送禮的季節，畢嘉士基金會推出「好巧鐵盒餅乾」禮盒組，讓屏東的「南國黑金」可可與非洲馬拉威的優質茶葉、咖啡跨國相遇，打造跨越9000公里的溫馨組合，不但展現台灣地方創生能量，也將做為對馬拉威學童教育國際援助的支持。

屏東平原過去曾是全台最大的檳榔產地，隨著產業轉型，許多在地小農選擇在檳榔樹下試種可可，利用樹蔭孕育出風味獨特的「南國黑金」。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，看見許多屏東青年毅然返鄉投入可可產業，從耕作到巧克力研發，展現對土地的深厚情感。因此，基金會與「好屏青年協會」合作探訪屏東可可，希望透過這次合作，將小農的努力與故事帶入公益禮盒，讓更多人看見屏東在地的力量。

屏東可可小農夥伴們「Tree to Bar」（從產地到餐桌） 的嚴謹製程，將屏東的陽光與土地風味濃縮在每一片巧克力之中。每份可可產品背後都有返鄉、耕耘、堅持、創新與土地的故事。

此次除了主打的「好巧禮盒」，畢嘉士基金會同時推出5款兼具美味與公益價值的春節禮盒，以馬拉威咖啡與茶，搭配台東紅藜穀物棒、紅藜紅烏龍腰果、波波諾諾手工餅乾、屏東檸檬鐵盒餅乾等在地食材，呈現多層次的風味體驗。禮盒盈餘全數投入基金會在馬拉威的社區發展工作，包括弱勢孩童就學與乾淨用水等計畫。

畢嘉士基金會2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，結合國際公益與地方創生。（畢嘉士社會福利基金會提供）

