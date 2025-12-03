為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造樂齡樂智專區 高雄圖書館變身長輩快活大客廳

    2025/12/03 08:24 記者蘇福男／高雄報導
    樂齡舞蹈體驗，讓圖書館成為長輩安心學習和快樂生活的城市大客廳。（高市圖提供）

    樂齡舞蹈體驗，讓圖書館成為長輩安心學習和快樂生活的城市大客廳。（高市圖提供）

    高雄市正式邁入超高齡社會，市府衛生局與圖書館共同推動「樂齡×樂智」系列計畫，透過空間設計與多元活動，讓圖書館成為長輩安心學習和快樂生活的城市大客廳。

    高雄市立圖書館長李金鴦表示，圖書館持續推廣「樂齡」與「樂智」理念，鼓勵長者積極健康生活、主動參與社區，並破除社會對失智的偏見，與衛生局合作打造樂齡樂智專區、規劃樂齡主題書展及講座，讓每位長輩都能被理解與接納，也增進陪伴者或不同年齡層民眾對議題的瞭解及重視。

    高市圖表示，總館3、4樓自設置「樂齡樂智專區」以來廣受好評，專區以舒適明亮的閱讀空間，提供符合高齡者與失智者需求的專業資訊與多媒體資源，涵蓋興趣導向、大字書、健康書籍、視聽資料、桌遊及共融玩具等多元內容，不僅是長輩的閱讀天地，更吸引關心高齡議題的跨世代讀者前來探索。

    3樓「高年級時惜生」主題書展7月迄今已吸引破萬人次參觀，展覽以「珍惜當下、關懷生命」為主軸，透過主題書籍和大字書引導民眾反思生命價值，並提升社會對高齡者的理解與尊重，書展預計明年2月再度上展，延續關懷長者的閱讀行動。

    除總館建置樂齡樂智專區，三民分館也同步轉型為「樂齡樂智友善館」，提供安全、友善且充滿學習與社交機會的社區據點。

    高市圖總館沙發區旁的「樂齡樂智專區」，成為長輩們最為舒適放鬆的閱讀空間。（高市圖提供）

    高市圖總館沙發區旁的「樂齡樂智專區」，成為長輩們最為舒適放鬆的閱讀空間。（高市圖提供）

    主題書展大字書的陳列，提供高齡讀者更加友善親和的閱讀體驗。（高市圖提供）

    主題書展大字書的陳列，提供高齡讀者更加友善親和的閱讀體驗。（高市圖提供）

