今起明顯轉冷下探12度！吳德榮：週末熱帶擾動恐發展成颱

氣象專家指出，受東北季風增強及冷空氣南下影響，今起3天北台明顯轉冷，應注意氣溫驟降，其他地區溫度也會下降，週四至週五苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度。週末東北季風減弱、氣溫回升，不過下週一東北季風又會再增強，且水氣增多、氣溫再略降。另外目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動，週末前後也有發展成颱的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。因「東北季風」增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。其中北部從21降至13度，至於中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、週五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明日、週五的清晨，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但今起3天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成亦偏冷，應注意保暖。

吳德榮說明，週六、週日「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

