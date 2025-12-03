12/03 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，他強調，和平不可能靠一紙協議獲得。（記者王藝菘攝）

宜蘭視導後備旅教召 總統：和平靠實力 不靠協議

國防部推動後備戰力提升計畫，總統賴清德昨日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練後表示，這是首次召員戰士中七〇％為宜蘭當地子弟，直接在戰術位置報到，且教召教官團隊加入曾經赴美接受訓練的人員，引進落實關鍵戰術思維，並納入無人機操作、應用訓練。總統強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，即便要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，方能保護國家整體利益。

台積電3內鬼洩密案 起訴東京威力 求處1.2億罰金

台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，涉找上過往同事台積電工程師吳秉駿及戈一平幫忙，以筆記型電腦遠端登入台積電系統後持手機偷拍機密，高檢署今年八月將三人依違反國安法等罪嫌起訴後，仍在審理中；高檢署追查認定，東京威力對陳力銘未善盡監督、防止之責，昨追加起訴東京威力並建請法院科處一．二億元罰金。這是首件有法人公司因違反「國家核心關鍵技術營業秘密域外使用」罪嫌而被起訴。

送拾荒婦價值32元電鍋 清潔隊員涉貪 判刑3月緩刑2年

台北市黃姓清潔隊員服務近卅四年，因將價值約卅二元的大同回收電鍋轉贈拾荒老婦遭起訴，黃男受訪時表示，當下僅想將仍可使用的電鍋送給拾荒老婦，好讓她能煮飯過日子，「但沒想到會弄得這麼嚴重」。士林地院昨宣判，審酌黃男雖涉犯貪污罪，但因其自首、全數繳回、行為輕微及價值甚低，符合減刑條件，因此判刑三月、緩刑二年，褫奪公權一年，全案可上訴。

中油天然氣三接工程疑浮報百億 世曦工程前董座施義芳深夜移送北檢

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，台北地檢署2日指揮調查局北機站搜索中油總部採購觸、台中大肚區液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司等11處地點，約談世曦前董座施義芳、中油大肚區天然工程處長黃榮裕共13人到案，施義芳深夜被依貪汙等罪移送北檢複訊，案情恐持續延燒。

32元舊電鍋贈拾荒婦 清潔員涉貪緩刑

台北市政府環保局黃姓清潔隊員涉將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，社會譁然；士林地方法院經二個月審理，考量黃男犯罪情節、犯後態度等，四度減刑，昨仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判黃三月徒刑、緩刑二年，褫奪公權一年。可上訴。

三接爆弊端 北檢搜索中油

中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元。台北地檢署2日指揮搜索中油總公司採購處、台中市大肚區中油公司液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油承辦人10名證人到案，廉調訊後將13人移送北檢漏夜複訊。全案依《貪汙治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌偵辦。

外交部：《舊金山和約》已取代《波茨坦宣言》

日本首相高市早苗日前提《舊金山和約》指出，日本已放棄有關台灣的一切權利，盼為陸日關係降溫。但陸方仍跳腳，重申《波茨坦宣言》已將台灣歸還中國。外交部2日反嗆，二戰後《舊金山和約》已取代了《波茨坦宣言》。對此，國際事務學者認為，僅談《舊金山和約》是暗藏「主權未定論」的自我貶抑，外交部更應著重《中日和約》並強調二戰文件的重要性，踩穩中華民國的立場。

台積電內鬼洩密案，高檢署昨追加起訴東京威力科創並建請法院科處1.2億元罰金；圖為東京威力台南營運中心。（中央社資料照）

台北市黃姓清潔隊員將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，士林地院昨宣判處3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。圖為清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

