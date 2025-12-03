今越晚越冷！低溫下探14度 氣象專家：北台防較大雨勢

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，東北季風逐漸增強並帶有水氣，各地氣溫逐漸下降，預估週三夜晚至週四是最冷時刻。（圖擷自臉書）

受東北季風增強及冷空氣南下影響，今天中部越晚越冷，北部、宜花全天濕冷，預估最冷時刻是在週三晚至週四，氣象專家提醒，各地低溫將下探14至16度，局部地區還會再降個2度。另外今日降雨機會較大，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區留意較大雨勢。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風挾冷空氣南下影響，中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且越晚越冷；預估今晚至明日清晨降溫會是最為顯著，北部及東北部地區低溫約14至16度，沿海空曠等局部地區最低溫還會再降個2度。

「林老師氣象站」提到，今日水氣最多，降雨機會較大，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區留意較大雨勢；明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，東北季風逐漸增強並帶有水氣，各地氣溫逐漸下降，預估週三夜晚至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估迎風面北部、宜花全天濕冷，中部、南部維持晴朗或多雲，白天涼爽舒適，夜晚清晨也會感覺到寒意。提醒南北天氣及溫度差異甚大，南來北往的民眾可多留意。

