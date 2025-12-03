高雄文藻外大點亮12米耶誕樹 同步歡慶創校60年

文藻外語大學舉辦耶誕燃燈禮迎接創校60周年，千人手拿燭光排成巨型星星，並點亮12米高耶誕樹。（文藻外大提供）

耶誕節的腳步近了，文藻外語大學1日晚間舉行將臨期燃燈禮，近千名師生與校友齊聚操場，手持燭光排成巨型星星，點亮高達12米的耶誕樹，燭光照亮夜空，也同時歡迎文藻創校60周年。

文藻外大指出，燃燈禮由吳甦樂教育中心主辦，今年主題為「家‧愛的所在」，典禮全程直播，讓全球校友零時差參與，活動先由管樂社與詠安內思合唱團帶來耶誕組曲，點燈儀式從聖路濟亞傳光開始，小天使率先點燃手中蠟燭，再由校長莊慧玲接過這份光亮，依循天主教「將臨期」的傳統，點燃將臨圈象徵希望的第1根蠟燭，並帶領全場教職員工及學生向天主祈求祝福與恩典。

請繼續往下閱讀...

點燈倒數時刻，近千人於操場中央排成巨型星星，手中燭火同時燃起傳遞，一旁12米高的巨型耶誕樹也瞬間點亮，場面非常壯觀，海內外校友亦同聲歡呼「文藻60．生日快樂」。

文藻今年耶誕節系列活動搭配生命教育推廣校園和平，包括「心靈 Reset：與自己和好」、「微光郵局：與他人和好」、「Peace Station：與世界和好」等主題活動，12月6日將舉辦慈善義賣園遊會、24日校園報佳音與子夜彌撒、25日天明彌撒等，今年義賣所得捐贈予「財團法人天主教善牧基金會台南嬰兒之家」，期望以實際行動傳遞希望、愛與關懷。

文藻燃燈禮點燈儀式，小天使率先點燃手中蠟燭，再由校長莊慧玲（右）接過這份光亮，依循天主教「將臨期」的傳統，點燃將臨圈象徵希望的第1根蠟燭。（文藻外大提供）

文藻師生齊聚操場迎接誕節樹點燈活動。（文藻外大提供）

學生手拿燭光參加耶誕燃燈禮。（文藻外大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法