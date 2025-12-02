為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆河污染源頭3天內未追出 「這些區域」3.5萬戶將面臨停水

    2025/12/02 22:49 記者羅國嘉／新北報導
    針對基隆河油污，市長謝國樑明將在暖暖成立前進指揮所。（記者羅國嘉攝）

    針對基隆河油污，市長謝國樑明將在暖暖成立前進指揮所。（記者羅國嘉攝）

    基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止逾15萬戶的用水安全，基隆市政府今晚9點許臨時召開記者會指出，台水今在碇內發現基隆河油污可能汙染源，但若不能在3天內解決，並重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地3萬5000戶將面臨停水。市長謝國樑明將會在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。

    謝國樑今天晚間前往碇內地區實地會勘疑似污染源頭，並在晚間9點許再度與立委林沛祥及自來水公司召開記者會，因水公司在11月27日後已停止抽取基隆河的原水，導致仰賴西勢水庫供水的暖暖區、仁愛區高地約3萬5000戶，可能在3天後面臨停水問題，水公司將緊急進行疑似污染源清除。

    自來水第一區處處長張子中表示，西勢水庫是一個相對較小型的攔河堰水庫，容量約為35萬噸左右。根據目前的蓄存量，西勢水庫的供水能力大約只能再維持約3天。倘若供水問題在3天內無法解決，則必須對暖暖行政區以及仁愛區的部分高地（如南榮新村）約3.5萬用戶進行預防性停水。另外，台水也透過水網調度，減緩西勢水庫供水壓力，延長延水時間。

    張子中也說，水公司觀察到基隆河的污染源（類似油品、白化乳化的狀態）到目前為止仍持續存在，並未消散。儘管相關單位已進行清查和採樣，但仍無法百分之百確定真正的污染源是哪一家廠商或如何造成的。目前唯一確認的是基隆河的污染仍未改善，因此無法進行抽取河水。

    謝國樑表示，明（2日）上午10點在碇內福安宮成立前進指揮所，與環境部、水利署和台水和新北市政府投入資源處理污染源追查和用水調度工作，盼在3天內得到明確的解決。另外，此案已報請基隆地檢署指揮偵辦，警察局將隨時與地檢署保持聯繫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播