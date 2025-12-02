台中明年廚餘養豬現場稽查加嚴 每2週1次

洗刷非洲豬瘟破口污名 台中明年廚餘養豬現場稽查加嚴每兩週一次。（市府提供）

台中市10月爆非洲豬瘟破口，廚餘養豬禁令到年底，中央預計開放明年廚餘養豬落日期程，疑因養豬農未落實蒸煮廚餘，台中市府更未落實稽查導致破口，台中市環保局指出，將加嚴把關，中央開放恢復廚餘養豬後，首週將每日前往廚餘養豬場現場稽查是落實蒸煮等規定，次週起2週一次現場稽查，例行性現場稽查頻率也比中央標準提高，由每季一次提高到2週一次，確實管制加強防疫。

此外，台中市目前廚餘去化採送3大焚化爐去化，因應中央明年開放廚餘養豬，台中市環保局長吳盛忠指出，台中市日收280萬噸廚餘，會把握時間規劃中長程廚餘去化轉型能源化、資源化，拚明年提早讓廚餘不進焚化爐焚燒。

台中市10月爆非洲豬瘟，根據中央攜台中市防疫疫調查出，案例豬場未落實廚餘蒸煮，甚至用舊照片上傳應付了事，但台中市政府未落實稽查，對業者應付舉動毫無所悉，導致防疫破口，中央禁用廚餘養豬到年底，昨日終宣佈明年元旦起解除禁令1年的落日期程，後年起永久全面禁廚餘養豬，台中相關監督作為引關注。

台中環保局指出，因應中央針對廚餘養豬政策調整，台中市將透過溯源管理、系統申報、GPS軌跡監控、廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統（AIOT）監控及現場查核，加強全市廚餘畜牧場加嚴管制。

環保局指出，廚餘再利用養豬場除應依環境部建立廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統（AIOT），完成建置系統連線測試後，亦需完成廚餘再利用清運車輛安裝即時追蹤系統（GPS）。

此外，台中市將持續加嚴執行養豬場稽查，尤其明年元旦起中央開放恢復廚餘養豬後，「首週」將針對每一廚餘養豬場每日1次及次週起2週1次之現場稽查，另養豬場AIOT系統如異常告警情形，中央暫定48小時內需進場稽查，台中市將加嚴縮短時間24小時內即同農業局派員現場稽查。

台中市環保局強調，例行性現場稽查頻率也會比中央標準提高，將由中央規定的由每季1次提高到2週1次，透過相關管制措施加強防疫，並確保資源循環利用安全。

