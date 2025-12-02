新店五重溪驚見螢光綠水一片 環局疑染劑或油漆導致 持續找污染源頭

新北市新店區建業路下的五重溪今天被民眾發現變成一片如螢光綠般的綠水。（翻攝自「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書）

新北市新店區今午有民眾發現建業路下的五重溪變成一片螢光綠般的綠水，拍照PO上網路，新北市議員陳乃瑜、日興里長廖景春也到場查看，新北市環保局獲報派員稽查，檢測水質正常，未發現毒物反應，也未檢驗出重金屬，研判為染劑或油漆所致，現已採集水樣送驗分析，環保局強調，將儘速揪出污染源，嚴懲不貸。

環保局指出，今午1點多接獲水污通報後，隨即派員前往新店區安康路3段355巷旁的五重溪稽查，現場採集水樣檢驗水質，水色透明偏淡綠色，pH值7.7，水溫22.6°C，COD（化學需氧量）及重金屬未有急毒性反應。

請繼續往下閱讀...

環保局研判，該污染為染劑或油漆所致，目前經沿途訪查3間工廠及廠後支流情況未發現異常排放，經與各管委會確認社區今天進出，僅1戶於本日從事室內裝修工程，但顏色明顯不同且無異常使用油漆情形，現場已採集水樣送驗分析，五重溪未作取水用途，暫不影響居民用水。

環保局表示，目前持續派員針對該流域上游可能的社區或裝修工程進行地毯式稽查，並結合流域設置之科學烽火台系統追查，儘速揪出污染源。

日興里長廖景春受訪表示，今午1點多接到居民通知，說建業路下的五重溪出現綠水，不久後也接到市議員陳乃瑜關心，和環保局一同到現場了解狀況，現場看有綠色小溪流流進五重溪，看起來綠綠的，沒有味道，第1次在這邊看到這種狀況。

議員陳乃瑜今天PO文指出，在廖景春帶路下，她跟環保局人員兵分多路、跋山涉水，找尋汙染源頭，其中1線深入建業路農地，直到最底無法再推進，肉眼都還可見不明綠水，但另1線建業路上的上游，溪水一直都是清澈的，是否另有暗管？有待調查。

新北市議員陳乃瑜在日興里長廖景春帶路下，與環保局人員實地勘查。（翻攝自「陳乃瑜 美人瑜媽媽」臉書）

新北市環保局派員稽查五重溪，檢測水質正常，未發現毒物反應，也未檢驗出重金屬，研判為染劑或油漆所致。（翻攝自「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法