黑色大鳥鸕鶿聚集 新竹喜迎候鳥季

黑色大候鳥-鸕鶿近期已出現在新竹，新竹市野鳥學會本週六將舉辦水鳥季，邀請市民喜迎候鳥季。（新竹市野鳥學會提供）

喜愛觀賞水鳥的朋友注意了！新竹市野鳥學會表示，10月以來，新竹地區不少上班族在上班途中都注意到有成群的黑色大鳥飛越頭頂，牠們是來台度冬的候鳥鸕鶿（ㄌㄨˊㄘˊ），正在飛往頭前溪口、台灣海峽等水域覓食，然後停棲在寶山水庫與寶山第二水庫休息過夜。想觀看大量鸕鶿度冬的民眾，可把握本週六（6日）在金城湖舉辦的水鳥季活動，欣賞大鳥飛舞過冬的壯闊景象。

協會提到，全世界的鸕鶿種類超過10種，分布在歐洲、亞洲、非洲與澳洲等地，在台灣屬冬候鳥，最常見的是普通鸕鶿，冬季會在北部與西部的河口與沿海水域出現，如淡水河口、曾文溪口等。鸕鶿全身黑色、背部帶有青銅色金屬光澤、體型修長、嘴粗而略呈鉤狀、喉部與臉頰周圍有淡色裸皮區域。飛行時頸部伸長、雙翅伸展，呈十字形狀，相當容易辨識。鸕鶿善潛水捕魚，休息時常群聚悠游水面或挺立枝頭晾翅。

請繼續往下閱讀...

寶山水庫因水質穩定加上干擾較低，成為牠們理想的度冬地點。過去，台灣的鳥友常為了欣賞滿天鸕鶿從海面歸巢的壯闊景觀而特地飛往金門慈湖賞鳥，而今年，寶山水庫首度聚集超過千隻鸕鶿度冬。除鸕鶿，各種大小候鳥也陸續抵達台灣，大型雁鴨科鳥類，如花嘴鴨、琵嘴鴨、白額雁、豆雁已在香山濕地現蹤；小型的鷸鴴科鳥類也出現在17公里海岸。

新竹市野鳥學會本週六在竹市金城湖週邊舉辦水鳥季活動，除賞鳥，也設野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、蝙蝠生態解說站、生態闖關遊戲站，邀民眾來輕鬆賞鳥體驗自然景觀。

黑色大候鳥-鸕鶿近期已出現在新竹，新竹市野鳥學會本週六將舉辦水鳥季，邀請市民喜迎候鳥季。（新竹市野鳥學會提供）

黑色大候鳥-鸕鶿近期已出現在新竹，新竹市野鳥學會本週六將舉辦水鳥季，邀請市民喜迎候鳥季。（新竹市野鳥學會提供）

黑色大候鳥-鸕鶿近期已出現在新竹，新竹市野鳥學會本週六將舉辦水鳥季，邀請市民喜迎候鳥季。（新竹市野鳥學會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法